La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 7 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 7 de octubre de 2026

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