Nobel de Química 2026: Henri B. Kagan y Kenso Soai ganan por proceso que facilita fabricación de fármacos

Foto: AFP

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri B. Kagan y Kenso Soai “por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.

“Sus descubrimientos han desempeñado un papel determinante para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos”, afirmó el comité Nobel en un comunicado.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” pic.twitter.com/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

Una parte de este sector ya había sido premiada en 2001. Pero no el profesor Kagan, considerado en Francia y en el mundo como el “padre” de esta técnica. Lo que en su momento motivó las protestas del Ministerio de Investigación francés.

Henri Kagan , de 95 años, es hoy profesor en la Universidad París-Saclay.

, de 95 años, es hoy profesor en la Universidad París-Saclay. Kenso Soai, de 76 años, es profesor en la Universidad de Ciencias de Tokio. “Es el día más increíble de mi vida”, reaccionó el galardonado al ser contactado por teléfono por la Fundación Nobel.

Kenso Soai – awarded the 2026 #NobelPrize in Chemistry – designed the first chemical reaction in which only one of the potential mirror images was formed. Other than life itself, no one had ever achieved this feat. The Soai reaction is one of the most spectacular chemical… pic.twitter.com/CQHBqwo1Ut — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

La química es el tercer premio científico de los Nobel anunciados este año, tras la medicina y la física, otorgados el lunes y el martes.

En 2025, el galardón distinguió nuevas estructuras moleculares capaces de atrapar gases.

Este año, varios sectores radicalmente distintos figuraban entre los favoritos de los expertos que intentaban adivinar al ganador o ganadores: desde investigaciones sobre terapia génica hasta hormonas del sueño, pasando por los trabajos en torno a la formación de monocapas autoensambladas.

Además de ser una de las distinciones más prestigiosas del planeta, el Nobel consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque de 12 millones de coronas suecas, es decir, un poco más de un millón de euros. El premio de Economía cerrará la temporada Nobel el 12 de octubre.

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