A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ El Ajusco y las zonas altas de la Ciudad de México registran un amanecer gélido por la primera tormenta invernal. Se esperan lluvias intensas, bajas temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve.

✔️ El alto oleaje golpea las playas de Tijuana y provoca daños en la infraestructura costera. Las autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones marítimas y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

✔️ Autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones ante las enfermedades respiratorias de invierno. Conoce los síntomas de alarma, los riesgos del frío y por qué no debes automedicarte.

✔️ La Fiscalía de Jalisco investiga una presunta red criminal que asesinaba a personas vulnerables para cobrar seguros de vida millonarios. El fraude podría alcanzar los 300 millones de pesos.

✔️ Donald Trump pide a Vladimir Putin detener los ataques militares contra territorios europeos para facilitar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.

✔️ Afectados por los cambios en la Modalidad 40 del IMSS protestan en Jalisco. Denuncian pérdidas económicas y aseguran que vendieron su patrimonio para realizar aportaciones y mejorar sus pensiones.

✔️ Especialistas consultados por el Banco de México advierten sobre riesgos de inflación y aumentos de precios durante 2027. Recomiendan anticipar gastos y cuidar las finanzas familiares.

✔️ El Senado y la Cámara de Diputados mantienen una intensa agenda legislativa con reformas e iniciativas pendientes antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.

✔️ Chivas, Cruz Azul, Pachuca y León disputan los cuartos de final del Apertura 2026 en busca de un boleto a las semifinales de la Liga MX.

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