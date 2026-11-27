A las Nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 27 de noviembre de 2026
A Las Nueve en Uno en vivo este 27 de noviembre, con Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ El Ajusco y las zonas altas de la Ciudad de México registran un amanecer gélido por la primera tormenta invernal. Se esperan lluvias intensas, bajas temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve.
✔️ El alto oleaje golpea las playas de Tijuana y provoca daños en la infraestructura costera. Las autoridades mantienen vigilancia ante las condiciones marítimas y los efectos asociados al fenómeno de El Niño.
✔️ Autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones ante las enfermedades respiratorias de invierno. Conoce los síntomas de alarma, los riesgos del frío y por qué no debes automedicarte.
✔️ La Fiscalía de Jalisco investiga una presunta red criminal que asesinaba a personas vulnerables para cobrar seguros de vida millonarios. El fraude podría alcanzar los 300 millones de pesos.
✔️ Donald Trump pide a Vladimir Putin detener los ataques militares contra territorios europeos para facilitar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.
✔️ Afectados por los cambios en la Modalidad 40 del IMSS protestan en Jalisco. Denuncian pérdidas económicas y aseguran que vendieron su patrimonio para realizar aportaciones y mejorar sus pensiones.
✔️ Especialistas consultados por el Banco de México advierten sobre riesgos de inflación y aumentos de precios durante 2027. Recomiendan anticipar gastos y cuidar las finanzas familiares.
✔️ El Senado y la Cámara de Diputados mantienen una intensa agenda legislativa con reformas e iniciativas pendientes antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.
✔️ Chivas, Cruz Azul, Pachuca y León disputan los cuartos de final del Apertura 2026 en busca de un boleto a las semifinales de la Liga MX.
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