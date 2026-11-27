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Uno TV presenta las noticias principales este 27 de noviembre de 2026

El Universal: Inzunza, acusado de narco por EU, gana más que la presidenta

El senador Enrique Inzunza percibe 333 mil 981 pesos brutos al mes, suma de la dieta que recibe como legislador y la pensión que cobra como magistrado jubilado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.

Inzunza, acusado de narco por EU, gana más que la presidenta El senador Enrique Inzunza percibe 333 mil 981 pesos brutos al mes, suma de la dieta que recibe como legislador y la pensión que cobra como magistrado jubilado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. Reforma: Exigen corregir reparto de pluris

Advierten sobre una posible sobrerrepresentación y urgen a evitar una mayoría artificial al distribuir las curules de representación proporcional.

Exigen corregir reparto de pluris Advierten sobre una posible sobrerrepresentación y urgen a evitar una mayoría artificial al distribuir las curules de representación proporcional. Excélsior: Disminuye población en pobreza laboral

Datos del INEGI muestran una reducción en el número de personas que no pueden adquirir la canasta básica con sus ingresos. Estado de México, San Luis Potosí y Morelos registran los mayores avances.

Disminuye población en pobreza laboral Datos del INEGI muestran una reducción en el número de personas que no pueden adquirir la canasta básica con sus ingresos. Estado de México, San Luis Potosí y Morelos registran los mayores avances. Milenio: Claudia condena injerencia de la DEA con llamados a delatar

La presidenta cuestionó que la agencia estadounidense promueva denuncias en México y planteó cómo reaccionaría el Gobierno de Estados Unidos si la Secretaría de Seguridad mexicana abriera un canal para denunciar la corrupción en ese país.

Claudia condena injerencia de la DEA con llamados a delatar La presidenta cuestionó que la agencia estadounidense promueva denuncias en México y planteó cómo reaccionaría el Gobierno de Estados Unidos si la Secretaría de Seguridad mexicana abriera un canal para denunciar la corrupción en ese país. La Jornada: Injerencia de DEA, pedir a mexicanos que denuncien: Sheinbaum

La mandataria señaló que la agencia debería concentrarse en investigar lo que ocurre en Estados Unidos y atender sus propios asuntos.

Injerencia de DEA, pedir a mexicanos que denuncien: Sheinbaum La mandataria señaló que la agencia debería concentrarse en investigar lo que ocurre en Estados Unidos y atender sus propios asuntos. El Financiero: Banxico eleva a 1.9% su pronóstico del PIB

El Informe Trimestral prevé que la tendencia de mayor actividad económica durante 2026 se extenderá hasta 2028.

Banxico eleva a 1.9% su pronóstico del PIB El Informe Trimestral prevé que la tendencia de mayor actividad económica durante 2026 se extenderá hasta 2028. El Economista: En puerta, reforma amplia a planes de seguro de gastos médicos mayores

La propuesta de reforma cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios.

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