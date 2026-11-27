¿Qué pasó en la plataforma de la Fuerza Aérea de EE.UU.? | Fotos: AFP – IA

Un grupo de cibercriminales vulneró a Cloud One, la principal plataforma de nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EE.UU.), según informaron a la agencia Reuters tres personas familiarizadas con el asunto este viernes.

El incidente tiene el potencial de poner en peligro una gran cantidad de datos confidenciales de carácter táctico, logístico y sobre el personal, según alertó la agencia de noticias.

La Fuerza Aérea de EE.UU. no ha emitido un comunicado al respecto ni confirmó la presunta vulneración a la plataforma de Cloud One; el Gobierno de Donald Trump tampoco dio declaraciones al momento.

¿Qué se sabe del ciberataque a la Fuerza Aérea de EE.UU.?

La presunta intrusión cibercriminal en la plataforma de “Cloud One” fue descubierta hace aproximadamente un mes, durante trabajos de actualización del sistema, según dos fuentes, quienes añadieron que el hallazgo provocó interrupciones en toda la plataforma.

Hasta el momento, no se ha podido determinar la identidad de los atacantes, ni el alcance total de la intrusión. Asimismo, se desconoce si los cibercriminales lograron sustraer información de la nube.

Una persona cercana a la situación explicó a Reuters que los intrusos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al “plano de control” y podrían haber verificado el estado operativo de las aeronaves militares o el movimiento de piezas de repuesto.

A la fecha, no está claro si los atacantes llegaron a ese punto y la agencia de noticias no logró identificar la vulnerabilidad específica de la que se valieron los atacantes.

“Es un asunto muy serio”, dicen sobre el ciberataque

Cloud One es una de las plataformas de nube más grandes del Ejército de EE.UU. por lo que “una brecha aquí es un asunto muy serio“, comentó una de las fuentes consultadas por Reuters.

Por esta razón, los investigadores recurrieron al Cyber Command, la fuerza cibernética del ejército estadounidense, para evaluar los daños, según una de las fuentes; sin embargo, no ha emitido declaraciones al respecto.

El hallazgo del ciberataque habría provocado una serie de medidas en la Fuerza Aérea estadounidense, de acuerdo con las fuentes consultadas por Reuters. Entre las medidas tomadas se encuentran:

Suspensión en los esfuerzos para migrar las aplicaciones administrativas a Cloud One

Bloqueo en las actualizaciones de las aplicaciones que ya operaban en Cloud One

A algunos usuarios se les revocaron sus privilegios de administrador

Las medidas habrían impedido al personal de la Fuerza Aérea aplicar correcciones justo cuando se reveló una nueva serie de vulnerabilidades de software graves en todo el sector tecnológico.

Finalmente, una quinta persona indicó a Reuters que a algunos usuarios se les revocaron sus privilegios de administrador.

Fuerza Aérea de EE.UU. evita comentar el supuesto ataque

La Fuerza Aérea de EE.UU. declaró a Reuters: “Sin comentarios sobre la postura de seguridad, las vulnerabilidades o el estado operativo de redes y sistemas específicos”, aclarando que toman medidas de seguridad pertinentes.

“Adoptamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento (de la Fuerza Aérea)”. US Air Force (A Reuters)

SAIC, contratista principal de Cloud One hasta 2025, no respondió a una solicitud de comentarios al respecto, mientras que Leidos, actual contratista principal de la plataforma remitió las consultas a la Fuerza Aérea.

¿Qué es Cloud One?

Cloud One es una solución integral para las necesidades de tecnología e la información (TI) de la Fuerza Aérea y fue puesta en marcha en 2017, de acuerdo con Reuters.

Dicha herramienta combina los recursos de cuatro proveedores para dar soporte a múltiples aplicaciones, incluyendo aquellas que gestionan datos de personal, nóminas, logística y mantenimiento. Estas son:

Microsoft

Amazon

Oracle

Alphabet

Fuente: Reuters

Entre las aplicaciones a las que dan soporte se encuentran el sistema de Mando y Control en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de información de toda Nortemaérica.

También soporta el Sistema Integrado de Municiones de Combate, que realiza un seguimiento de bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense en todo el mundo.

Aumenta preocupación por ciberataques en tiempos de la IA

La agencia de noticias recordó que esta noticia surge en un contexto de creciente preocupación por los ciberataques potenciados con inteligencia artificial.

“Es un problema especialmente grave para las redes basadas en la nube, pues los modelos de IA pueden detectar rápidamente debilidades en superficies de ataque muy amplias Reuters

Instituciones gubernamentales de EE.UU. han tenido que enfrentar al menos otros seis incidentes cibernéticos:

Un ataque previo contra datos del Pentágono

Una filtración de información sobre el personal del Departamento de Seguridad Nacional

Una brecha que afectó a al menos dos agencias de inteligencia

Un ataque contra el Departamento del Tesoro

Cabe destacar que Cloud One estuvo durante mucho tiempo en la mira de los atacantes informáticos, aunque la plataforma se jactó en 2023 de tener una tasa de éxito del 100% a la hora de repeler intentos de filtración en la plataforma.

“En materia de seguridad, no hay margen para el error“, escribieron los responsables de Cloud One en aquel momento.

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