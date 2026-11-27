Pago en casetas y gasolinera será en efectivo. Fotos: Pexels

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó este viernes 27 de noviembre de 2026 la transición hacia el pago exclusivamente digital en gasolineras y casetas de peaje de México. Las autoridades deberán establecer los plazos y las condiciones para dejar de aceptar efectivo en estas actividades.

Mediante el Acuerdo 177/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Hacienda determinó los primeros dos sectores estratégicos donde podrá implementarse esta modalidad.

Sin embargo, la entrada en vigor del acuerdo no implica que las gasolineras y casetas deban rechazar el efectivo a partir de este viernes. Las autoridades todavía deben emitir las reglas para implementar el cambio de manera gradual.

¿Cuándo dejarán de aceptar efectivo en gasolineras y casetas?

El acuerdo de Hacienda establece dos sectores y sus respectivas actividades en las que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago:

Hidrocarburos: venta al público de gasolinas y diésel.

venta al público de gasolinas y diésel. Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: cobro de peajes.

Las autoridades competentes tienen 15 días hábiles, posteriores a la publicación del acuerdo, para emitir las disposiciones que regularán la transición.

Estas deberán establecer las condiciones, requisitos y obligaciones para recibir pagos electrónicos, así como los mecanismos y plazos para sustituir gradualmente el efectivo.

La medida tendrá aplicación en todo el territorio nacional y será obligatoria para los proveedores comprendidos en el acuerdo.

Por ahora, no existe una fecha definitiva para dejar de aceptar billetes y monedas al cargar combustible o circular por carreteras de cuota.

¿Cómo se podrá pagar la gasolina y las casetas?

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre de 2026, contempla distintos instrumentos para realizar operaciones sin efectivo.

Entre los medios de pago reconocidos por la legislación se encuentran:

Tarjetas de débito.

Tarjetas de crédito.

Transferencias electrónicas.

Códigos QR.

Dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC).

Otros instrumentos electrónicos que autoricen las autoridades competentes.

Las disposiciones correspondientes a cada actividad determinarán cuáles de estos instrumentos deberán aceptar los establecimientos.

¿Qué pasará si no tienes tarjeta o falla el sistema de pago?

El artículo 15 de la Ley de Economía Digital contempla una excepción cuando alguna contingencia impida recibir pagos electrónicos.

En esas circunstancias, los establecimientos podrán recibir efectivo o cheques.

La excepción contempla situaciones extraordinarias que afecten temporalmente el funcionamiento de los sistemas o la infraestructura necesaria para procesar las operaciones.

No obstante, carecer de una tarjeta bancaria o de una cuenta financiera no constituye, por sí mismo, una contingencia prevista en la legislación.

Las alternativas específicas para estos usuarios todavía deberán definirse.

¿Por qué México busca eliminar el efectivo en las gasolineras?

Hacienda argumentó que los registros electrónicos permitirán rastrear las operaciones comerciales, verificar su legalidad y fortalecer la detección de irregularidades en la distribución de combustibles.

La dependencia señaló que esta medida forma parte de la estrategia gubernamental para combatir el comercio ilícito de gasolinas y diésel.

También busca disminuir los riesgos y costos relacionados con el manejo de efectivo en las estaciones de servicio.

Como antecedente, el Gobierno de México acordó el 27 de abril de 2026 una reducción temporal de las cuotas de intercambio aplicables a las gasolineras.

Pago digital en casetas busca reducir tiempos de espera

En las carreteras de cuota, el Gobierno federal busca disminuir las filas de vehículos mediante la utilización de sistemas electrónicos de cobro.

El acuerdo cita información sobre la capacidad promedio de atención de los carriles en las plazas de cobro:

Carriles mixtos, con pago manual y telepeaje: entre 600 y 700 vehículos ligeros por hora.

Carriles exclusivos de telepeaje: entre 900 y mil 200 vehículos ligeros por hora.

Hacienda también retomó un estudio del Instituto Mexicano del Transporte sobre la plaza de cobro de Palmillas, en la autopista México-Querétaro.

En un escenario de cobro completamente manual, las demoras promedio aumentaron de 2.40 a 14.72 minutos. El análisis también registró una fila de aproximadamente 827 metros.

México, un país que todavía depende del efectivo

La transición hacia los pagos electrónicos ocurre en un país donde los billetes y las monedas continúan como el principal medio de pago.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre las personas de 18 a 70 años:

El 85.2% utiliza principalmente efectivo en compras de hasta 500 pesos.

en compras de hasta 500 pesos. El 73.5% prefiere este medio de pago en compras superiores a 500 pesos.

El 63% cuenta con al menos una cuenta de ahorro formal.

El 37% carece de una cuenta de ahorro formal.

La legislación contempla acciones para ampliar la inclusión financiera y mejorar la conectividad en el país.

Sin embargo, todavía falta conocer las alternativas para quienes dependen del efectivo, así como quién asumirá los costos de adecuar la infraestructura de cobro.

Las próximas disposiciones permitirán conocer cuándo y bajo qué condiciones los automovilistas deberán modificar su forma de pagar la gasolina y los peajes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.