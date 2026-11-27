México registra superávit de 298 mdd en octubre por crecimiento de importaciones y exportaciones
un superávit ocurre cuando se registran más ventas que compras.
México registró un superávit de 298 millones de dólares en octubre, debido a que exportó más productos de los que importó, toda vez que las exportaciones e importaciones crecieron más de un 30% anual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
Las exportaciones alcanzaron un valor de 86 mil 8.7 millones de dólares. Representa un incremento anual del 30.2%, según los últimos datos del Balance Comercial de Mercancías de México (BCMM).
Asimismo, las importaciones subieron un 30.8% anual, alcanzando los 85 mil 710.5 millones de dólares en octubre.
Lo anterior dejó un superávit favorable para México de 298.2 millones de dólares en octubre, ya que hubo un mayor valor de exportaciones que de importaciones.
El Inegi define al superávit como el “exceso de los ingresos respecto de los egresos”. Ocurre cuando una persona, empresa, institución o gobierno recibe más dinero del que gasta, durante un periodo determinado.
Exportaciones con mayor incremento en México
- Manufactureras no automotrices: 63 mil 996.9 mdd (41.3%)
- Manufactureras automotrices: 17 mil 246.2 mdd (5.6%)
- Extractivas: mil 602.4 mdd (24.7%)
- Agropecuarias: mil 425.1 mdd (7.4%)
Importaciones con más crecimiento
- Petroleras: 6 mil 31.2 mdd (52.7%)
- Bienes de consumo: 10 mil 282.8 midd (4.3%)
- Bienes intermedios: 69 mil 916 mdd (38.1%)
- Bienes de capital: 5 mil 511.7 mdd (9.4%)
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