Bomberos de Ecatepec combaten el incendio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un incendio en una fábrica de colchones moviliza a cuerpos de emergencia la mañana de este viernes en la colonia El Chamizal, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México (Edomex).

El fuego se registró en un inmueble ubicado sobre la calle Guadalajara, donde las llamas alcanzan varios metros de altura y provocan una extensa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la zona. En redes sociales ya se reporta el siniestro, como en la cuenta de X de Ricardo Vitela.

🚨#INCENDIO acuden Bomberos 🚒 🚒🚒🚑🚑💨💨💨💨del municipio de Ecatepec a incendio de una fábrica de colchones en las calles de Gustavo Baz y la avenida R1 colonia el Chamizal en Ecatepec Estado de México.



Información en desarrollo pic.twitter.com/WoQYFxKbVX — REDA (@ricardovitela) November 27, 2026

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ecatepec acudieron al lugar para realizar los trabajos de sofocación. Sin embargo, hasta el momento del reporte, el incendio no ha sido controlado y las labores para contenerlo continuan.

De acuerdo con la información disponible, no se tiene reporte de personas lesionadas o intoxicadas por el incendio hasta ahora.

Al parecer hay un incendio por la zona de la San Felipe en la CDMX. pic.twitter.com/H466O856w7 — Carlos Hernandez (@saintkarlos) November 27, 2026

Policías resguardan la zona del incendio en El Chamizal

Además de los bomberos, policías municipales y estatales se desplegaron en los alrededores de la fábrica para resguardar el perímetro y facilitar las maniobras de los equipos de emergencia.

La presencia de los uniformados busca mantener a la población alejada del inmueble mientras continúan las labores para apagar el fuego.

No se han informado las causas que originaron el incendio ni se ha confirmado el alcance de los daños materiales. Los trabajos de emergencia permanecen en curso por lo que se recomienda alejarse de la zona.

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