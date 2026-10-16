Aumento al salario del IMSS: la cifra que explica el rechazo de los trabajadores

En entrevista con A las nueve en Uno, con Rocío Ireta y Sandra Moreno, la abogada y analista política Andrea Legarci explicó cómo se calcularía la propuesta de aumento salarial para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por qué el porcentaje global de 6.8% no representa un incremento equivalente sobre todos sus ingresos. De acuerdo con su análisis, la propuesta contempla un aumento de 2.9% al salario tabular y de 3.9% a la prestación de ayuda para renta. Como ejemplo, señaló que un trabajador con un salario tabular de 10 mil pesos y una prestación de 5 mil pesos recibiría alrededor de 485 pesos adicionales al mes.

Legarci indicó que los trabajadores solicitan un aumento salarial de al menos 10% y explicó que el incremento de 2.9% al salario tabular se encuentra por debajo de la inflación anual de 3.45% registrada en septiembre. Por ello, consideró que la negociación tendría que contemplar un ajuste que, como mínimo, permita compensar el aumento de los precios. También abordó las diferencias entre el salario tabular y las prestaciones, así como las condiciones de los médicos contratados temporalmente, quienes no necesariamente cuentan con estabilidad laboral.

Durante la conversación, la especialista señaló que las posibles modificaciones salariales en el IMSS podrían influir en las negociaciones de otros sindicatos y generar un efecto dominó entre distintos sectores laborales. Asimismo, aclaró que el criterio de aumentar los salarios dos puntos porcentuales por encima de la inflación no es una obligación general para todas las empresas y que las negociaciones del sector público y privado deben analizarse por separado.

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