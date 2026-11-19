La Universidad Nacional Autónoma de México. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) escaló 71 posiciones en el QS Sustainability Rankings 2027 y se consolidó como la universidad más sustentable de México tras alcanzar el lugar 151 a nivel mundial, con una calificación histórica de 88.8 puntos.

El ranking evaluó a 2 mil 3 universidades de 107 países y territorios por sus acciones ambientales, sociales y de gobierno institucional.

La UNAM también destacó como la segunda mejor universidad de América Latina en sustentabilidad, únicamente detrás de la Universidad de São Paulo, Brasil.

¿Qué lugar ocupa la UNAM en el QS Sustainability Rankings 2027?

La UNAM ocupa el puesto 151 mundial, lo que representa un avance de 71 lugares frente a la edición anterior. Además, obtuvo mejores resultados en las tres categorías principales de evaluación: Impacto Ambiental, Impacto Social y Gobernanza.

Entre sus indicadores más destacados aparecen Educación Ambiental, con 99.6 puntos, e Intercambio de Conocimiento, con 98.9 puntos, según los resultados oficiales de QS.

Este avance está relacionado con la incorporación de contenidos ambientales en sus programas académicos, el impulso a la investigación y las estrategias de sostenibilidad desarrolladas en sus campus.

Eduardo Vega López, coordinador universitario para la sustentabilidad, destacó el crecimiento de la oferta educativa relacionada con estos temas.

“Una primera estimación identifica cerca de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad en los diversos programas de licenciatura de la UNAM”, señaló el funcionario universitario.

¿Cuáles son las 10 universidades más sustentables del mundo en 2027?

De acuerdo con el QS Sustainability Rankings 2027, estas son las 10 universidades mejor posicionadas del mundo:

Lugar Universidad País 1 Universidad de Lund Suecia 2 ETH Zúrich Suiza 3 Universidad de Toronto Canadá 4 Universidad de Columbia Británica Canadá 5 Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW Sydney) Australia 6 Universidad de Stanford Estados Unidos 7 Universidad de Cambridge Reino Unido 8 Universidad de California, Berkeley Estados Unidos 9 (empate) University College London (UCL) Reino Unido 9 (empate) Universidad de Melbourne Australia

La Universidad de Lund conservó el primer puesto mundial con 100 puntos, seguida por ETH Zúrich, con 99.8, y la Universidad de Toronto, con 99.2.

Uno de los avances más importantes fue el de la Universidad de Cambridge, que pasó del lugar 267 al séptimo, una mejora de 260 posiciones.

¿Qué dijo QS sobre el ranking de sustentabilidad 2027?

Leigh Kamolins, director de Análisis y Evaluación de QS, advirtió sobre la necesidad de acelerar las acciones frente a los desafíos ambientales y sociales.

“El QS Sustainability Rankings 2027 llega en un momento crítico, con 2030 cada vez más cerca”, afirmó Kamolins, según una traducción de su declaración oficial.

El especialista destacó que solamente 36% de las metas medibles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU registran avances, mientras que 15% presentan retrocesos.

“La necesidad de acelerar las acciones ambientales y sociales es cada vez más urgente”, añadió, de acuerdo con la misma declaración traducida.

¿Cuáles son las universidades más sustentables de México?

Entre las 21 instituciones mexicanas incluidas en el ranking, las tres mejor posicionadas son:

UNAM: lugar 151 mundial

lugar 151 mundial Tecnológico de Monterrey: lugar 259 mundial

lugar 259 mundial Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): lugar 775 mundial

En América Latina, la Universidad de São Paulo encabeza la clasificación en el puesto 62, seguida por la UNAM en el 151 y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 178.

¿Qué acciones ayudaron a la UNAM a subir en el ranking QS?

La institución destacó la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad (ERES), implementada desde 2024 para integrar criterios ambientales en la educación, investigación y gestión universitaria.

También reportó avances en la conservación de áreas naturales, el uso eficiente del agua y la incorporación de la sustentabilidad a la vida cotidiana de sus comunidades.

Con estos resultados, la UNAM fortalece su posición como referente de sustentabilidad en México y América Latina, en un ranking internacional que reconoce tanto el compromiso ambiental como el impacto social de las universidades.