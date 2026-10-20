“Es un paquete armado”: Abogado de César Jáuregui acusa presunto montaje político

El abogado Luis Villegas, defensor del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno, acusó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván de traicionar a su antiguo colaborador y afirmó que la detención de su cliente tendría motivaciones políticas y electorales.

En entrevista con Unotv.com, sostuvo que no existen pruebas concluyentes que vinculen al exfuncionario con los hechos relacionados con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

“Creo que todo es un paquete armado para privar de la libertad a César e impedirle contender en las elecciones internas. En lo personal, los abogados que han intervenido tanto en el ámbito local como en el ámbito federal están convencidos de que efectivamente se trata de un montaje. Al día de hoy no existe ninguna prueba de carácter concluyente.”, declaró el abogado.

También aseguró que, desde su perspectiva, la acusación no responde a un asunto estrictamente jurídico, sino a una disputa política dentro del PAN en Chihuahua.

El litigante señaló a la gobernadora Maru Campos como presunta responsable de impulsar esta estrategia para favorecer a Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno estatal, a quien identificó como el perfil que buscaría promover para la alcaldía.

El abogado también cuestionó las declaraciones públicas de autoridades sobre el caso, al considerar que afectan el principio de presunción de inocencia.

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