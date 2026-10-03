México suma 221 policías asesinados en 2026; Jalisco, Michoacán y Sinaloa concentran los casos

Policías asesinados en México. Foto: Cuartoscuro.

La violencia contra los policías no cede en México. Durante la última semana se reportó el asesinato de tres elementos de seguridad en Tabasco, Guanajuato y Tlaxcala, con lo que suman 221 policías asesinados en lo que va de 2026, de acuerdo con el registro de Causa en Común.

🔴 Al menos 3 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2026.



En lo que va del año, suman al menos 221 elementos asesinados en el país.



Los estados con más casos registrados son Jalisco (37), Michoacán (29), Sinaloa (25), Guanajuato… pic.twitter.com/ZnRn9cnCB8 — Causa en Común (@causaencomun) October 2, 2026

Suman 221 policías asesinados en México en el 2026

De acuerdo con Causa en Común, al menos tres agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre de 2026.

Los casos se registraron en:

Tabasco

Guanajuato

Tlaxcala

Con estos homicidios, México suma 221 elementos de seguridad asesinados en 2026.

La cifra se distribuye entre distintas corporaciones de seguridad pública:

87 policías municipales

71 policías estatales

44 elementos de la Guardia Nacional

12 elementos del Ejército

5 policías federales

2 elementos de la Marina

El registro de Causa en Común da seguimiento a los asesinatos de policías y documenta los casos a partir de información pública. La organización ha utilizado este seguimiento para contabilizar los homicidios de elementos de seguridad en México.

Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México, con más casos

En lo que va de 2026, cinco entidades concentran las cifras más altas de policías asesinados. Jalisco encabeza el registro con 37 casos, seguido de Michoacán, Sinaloa, Guanajuato y Estado de México.

Los estados con más agentes de seguridad pública asesinados son:

Jalisco: 37

Michoacán: 29

Sinaloa: 25

Guanajuato: 16

Estado de México: 15

En conjunto, estas cinco entidades acumulan 122 de los 221 homicidios de elementos de seguridad pública registrados por Causa en Común durante 2026, lo que representa 55.2% del total.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum suman 663 policías asesinados

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 1 de octubre de 2026, han sido asesinados al menos 663 agentes de seguridad pública, de acuerdo con el registro citado de Causa en Común.

La cifra correspondiente al periodo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se desglosa de la siguiente manera:

360 policías municipales

218 policías estatales

85 policías federales

El registro contempla los homicidios de agentes de seguridad pública ocurridos durante ese periodo y los clasifica de acuerdo con el ámbito de gobierno al que pertenecían los elementos.

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