Marina aclara despliegue de 500 militares de EE. UU. en la frontera y aplica operación espejo

Operativo de Marina responde a despliegue de EE. UU. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina aclaró que el despliegue de alrededor de 500 militares de Estados Unidos en el Valle del Río Grande, Texas, forma parte de las llamadas operaciones espejo que realizan ambos países para reforzar la seguridad en la frontera. Esto después que se difundiera información que apuntaba a un aumento de tensión por un ataque a la Guardia Costera estadounidense.

Del lado mexicano, la Armada de México mantiene un operativo en la franja fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones. La dependencia señaló que estas acciones buscan fortalecer la vigilancia y las capacidades de detección en la zona.

¿Qué son las operaciones espejo en la frontera entre México y EU?

De acuerdo con la Semar y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las operaciones espejo consisten en que México y Estados Unidos realizan acciones de seguridad de manera paralela, cada uno dentro de su propio territorio.

En este caso, mientras Estados Unidos lleva a cabo el despliegue de sus fuerzas armadas en el Valle del Río Grande, México mantiene vigilancia desde el lado de Tamaulipas.

La Semar indicó que el objetivo es reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y resguardar la soberanía de cada país.

México despliega 159 elementos navales en Tamaulipas

A través del Sector Naval de Matamoros, la Armada de México realiza estos operativos como parte de la Operación Sable, con 159 elementos, 11 vehículos y dos drones en la franja fronteriza que corresponde a su jurisdicción.

En tanto, el Comando Norte de Estados Unidos informó sobre el despliegue de aproximadamente 500 elementos en Texas como parte de la Operación Vanguardia Ardiente.

La aclaración de la Marina ocurre después de que se difundiera información sobre la movilización de tropas estadounidenses en la frontera. La dependencia señaló que ambos despliegues corresponden a acciones que se realizan de manera paralela y dentro de las atribuciones de cada país.

Marina mantendrá vigilancia en la frontera norte

La Semar informó que continuará con sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte.

También señaló que cualquier intercambio de información o mecanismo de cooperación entre México y Estados Unidos se realiza mediante los canales institucionales establecidos y respetando las atribuciones y jurisdicción de cada país.

La dependencia ubicó esta cooperación dentro de los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación, establecidos por el Gobierno de México para la relación bilateral.

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