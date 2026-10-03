Sobrevivientes del 68 ven autoritarismo y violencia contra la juventud

A 58 años del 2 de octubre de 1968, sobrevivientes del movimiento estudiantil de aquel año advierten que persisten condiciones de violencia que afectan a los jóvenes en México. Joel Ortega Juárez y Severiano Sánchez Gutiérrez comparan sus experiencias con la situación que enfrentan actualmente las nuevas generaciones.

Ambos participaron en las movilizaciones estudiantiles de 1968 y sobrevivieron a la represión de aquel periodo. Sánchez también fue víctima del llamado Halconazo de 1971. Sus testimonios forman parte de la conmemoración de la fecha, marcada por el recuerdo de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Sobrevivientes del 68 cuestionan violencia contra jóvenes

Joel Ortega sostuvo que existe un retroceso en materia política y afirmó que se está “reconstruyendo el viejo PRI”. También cuestionó, desde su perspectiva, las condiciones actuales de participación política y libertad de expresión.

Hoy hay que regresar porque se está reconstruyendo el viejo PRI. Se acabaron las elecciones libres, otra vez el INE está bajo el control de estos; tienen todo el control de la Cámara de Senadores, de Diputados.

El sobreviviente recordó que durante el movimiento estudiantil de 1968 los jóvenes exigían libertades políticas, democracia y respeto a sus derechos. El Archivo General de la Nación documenta que aquellas movilizaciones reunieron a estudiantes de distintas instituciones y posteriormente a otros sectores sociales.

Crimen organizado y jóvenes, otra preocupación

Severiano Sánchez señaló que actualmente los jóvenes enfrentan violencia del crimen organizado, incluidos asesinatos y secuestros.

Yo veo asesinatos de jóvenes por el crimen organizado, secuestros. Se los llevan, los adiestran y los convierten en sicarios, o los convierten en parte de la maquinaria del crimen. Eso equivale a lo que nos hacían a nosotros.

También señaló que algunos jóvenes quedan atrapados en enfrentamientos entre grupos criminales y cuestionó la falta de atención hacia este sector.

Lo que se ve es que ahora no los reprimen, aparentemente, pero no les hacen caso.

A 58 años de Tlatelolco

Los dos sobrevivientes consideran que la situación actual mantiene puntos de preocupación con respecto a la violencia que enfrentaron los estudiantes en 1968 y 1971.

Sánchez resumió su postura al señalar que cada persona importa, pero destacó la situación de los jóvenes que son separados de sus familias y asesinados.

Importa cada ser humano, pero más importan los jóvenes que son gente honrada y de repente las arrancan de sus familias y los matan, igualito que en el 68 y en el 71 y la Guerra Sucia.

La conmemoración del 2 de octubre mantiene vigente el recuerdo de Tlatelolco y las demandas de libertad, democracia y justicia que marcaron al movimiento estudiantil.

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