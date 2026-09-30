Vivienda para el Bienestar: así puedes registrarte y obtener una casa

Requisitos para registrarte a Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El programa Vivienda para el Bienestar contempla apoyos para personas que no tienen casa propia y viven en condiciones de vulnerabilidad. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) establece requisitos y documentos que deben cumplir quienes busquen incorporarse al programa.

Las convocatorias no se realizan de manera general en todo el país. Conavi las publica de acuerdo con los polígonos prioritarios de atención, donde también informa las fechas, horarios y módulos para realizar el registro.

Vivienda para el Bienestar: quiénes pueden registrarse

Para solicitar el apoyo, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más . Los menores de edad pueden participar únicamente si tienen dependientes económicos.

. Los menores de edad pueden participar únicamente si tienen dependientes económicos. Contar con un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos , aproximadamente 17 mil pesos mensuales.

, aproximadamente 17 mil pesos mensuales. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM o algún instituto estatal o municipal de vivienda.

o algún instituto estatal o municipal de vivienda. No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda de Conavi.

Vivir dentro de un polígono prioritario de atención .

. No contar con una vivienda propia.

El programa contempla atención prioritaria para mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas y personas con discapacidad.

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Cuando exista una convocatoria en la zona donde vive la persona interesada, deberá acudir al módulo indicado y presentar:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Durante el registro se aplica una Cédula de Diagnóstico, por lo que la información proporcionada debe ser correcta.

Si la persona resulta seleccionada para continuar en el proceso, Conavi puede realizar una visita domiciliaria y solicitar documentación adicional.

Entre los documentos que pueden requerirse están el acta de nacimiento, certificado de no propiedad y comprobante de ingresos. También pueden solicitarse acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de matrimonio, según corresponda.

En el caso de personas con discapacidad, puede solicitarse una constancia médica.

¿Cómo se eligen a los beneficiarios?

Conavi revisa la documentación y verifica que las personas solicitantes cumplan con los criterios establecidos.

Cuando el número de solicitudes supera la cantidad de viviendas disponibles, puede realizarse un sorteo público para integrar el padrón de personas beneficiarias. La dependencia también puede evaluar una segunda etapa en la misma zona.

Los resultados se publican en el portal oficial de Conavi y en lugares establecidos dentro de los polígonos prioritarios de atención.

La dependencia recuerda que todos los trámites son gratuitos y advierte que no cuenta con gestores ni intermediarios.

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