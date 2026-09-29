La marea de tormenta podría afectar a Sonora y Baja California Sur por el huracán Polo: ¿qué es este fenómeno?

El huracán Polo se encuentra muy cerca de BCS. Foto: Cuartoscuro | Getty images

El huracán Polo se dirige a las costas de Baja California Sur (BCS), donde la marea de tormenta asociada podría provocar inundaciones, además de oleaje elevado y destructivo, pero ¿qué es este fenómeno?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) explicó que la marea de tormenta es una sobreelevación del nivel medio del mar, provocada por los vientos de un huracán sobre la superficie marina y por la disminución de la presión atmosférica cerca de su centro.

Este fenómeno puede provocar inundaciones en zonas cercanas a la costa y, en combinación con el oleaje, afectar construcciones y arrastrar grandes cantidades de arena de las playas, lo que causa erosión costera.

Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) define la marea de tormenta como una subida anormal del nivel del agua generada por los vientos de una tormenta que soplan hacia la costa.

De acuerdo con la NOAA, la altura de la marea de tormenta depende del ángulo de aproximación de la tormenta y de las características de la línea costera, como la forma de la plataforma continental y la geografía local, incluidas las ensenadas.

La cercanía del huracán Polo a Baja California Sur

La Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur mantiene un monitoreo constante del desplazamiento del huracán Polo, que se encuentra frente a la costa occidental de la entidad y provoca vientos e inundaciones repentinas.

De acuerdo con el reporte, el núcleo del huracán se localiza a 75 kilómetros de Cabo San Lázaro y se desplaza hacia el noreste a 19 km/h, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas superiores.

Aunque se mantiene en categoría 3, se espera que para las 23:00 horas de este lunes descienda a categoría 1; sin embargo, podrían presentarse efectos de marea de tormenta.

Sonora también podría ser afectado por la marea de tormenta

De acuerdo con Protección Civil, se mantiene una zona de alerta por efectos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, así como desde Loreto hasta Santa Rosalía.

También hay una zona de alerta por efectos de tormenta tropical desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia o Guerrero Negro, y desde Loreto hasta San Evaristo.

En un aviso especial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se espera que el huracán Polo impacte una parte de la zona central de Baja California Sur, cerca del municipio de Comondú y, posteriormente, se desplace hacia Sonora, donde tocaría tierra durante las primeras horas del martes 29 de septiembre.

En Sonora, el oleaje podría alcanzar entre 6 y 8 metros de altura, por lo que la navegación marítima y las personas que se encuentren en la costa podrían estar en riesgo.

Aunque los efectos de Polo continúen siendo intensos, se estima que el fenómeno se debilite al avanzar sobre aguas más frías.

Sin embargo, también podría presentarse una marea de tormenta severa en Sonora, debido al desplazamiento de ondas atrapadas que se dirigen hacia la costa, en combinación con el oleaje elevado.

De ocurrir, podrían registrarse inundaciones por agua de mar a la derecha de la trayectoria del huracán, es decir, a un lado hacia donde se desplace al tocar tierra.

Las zonas de Punta San Carlos y Punta San Andresito podrían experimentar una sobreelevación considerable del nivel del mar de ocurrir.

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