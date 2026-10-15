Diputados aprueban la Ley de Ingresos 2027 con ingresos por 6.2 billones de pesos

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

A la 1 de la madrugada, con 340 votos de Morena, Verde y PT, se aprobó en lo general y lo particular la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2027 (ILIF), para un gasto neto total por 10.6 billones de pesos e ingresos tributarios por 6.2 billones de pesos.

En la Cámara de Diputados, Morena señaló que ahora la carga tributaria creció y lograron despetrolizar los ingresos públicos.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. pic.twitter.com/dCOYQKIo3T — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 15, 2026

“Pasamos el ISR del 6.9 a más del 8 % del PIB, que es la franja roja; combatiendo la corrupción, eliminando la condonación a los de arriba y erradicando el cáncer de las factureras, detuvimos la sangría de Pemex, le bajamos la carga fiscal” Patricia Armendáriz / Diputada de Morena

De igual forma, la Ley de Ingresos prevé una deuda de 1.7 billones de pesos, cifra que la oposición reclamó que será para pagar más deuda.

“Se nos pide autorizar hasta 1.7 billones de pesos y 13 mil 500 millones de dólares. La deuda no debería asustar a nadie, siempre y cuando vaya a invertir en infraestructura… pero el costo financiero llega a 1.57 billones de pesos, y la inversión física total prevista es de 1.03 billones” Patricia Flores Elizondo / diputada de MC

“Fuera máscaras, 1.7 billones de techo de deuda vienen planteados en este paquete de ingresos para pagar 1.67 billones de pesos de la tarjeta de crédito. Estamos pidiéndole prestado al banco para pagarle los intereses a la tarjeta de crédito. Estamos pidiendo prestado para pagar la despensa” Jericó Abramo Masso / diputado PRI

Con tómbola, el PAN cuestionó que la deuda no vaya a inversión pública.

“En Acción Nacional no estamos en contra de endeudarse cuando sirve para construir futuro verdadero; la deuda puede tener sentido si apoya a hospitales, carreteras, escuelas, infraestructura hidráulica y proyectos que mejoren la competitividad” Eva María Vázquez Hernández / diputada PAN

Mientras que los diputados de la 4T argumentaron que la tendencia de la deuda va a la baja.

“Esto representa una reducción de 2.6 % respecto de lo aprobado en el 2026. Y el endeudamiento interno del Gobierno federal disminuye todavía más: 14.5 % en términos reales… mientras la recaudación de impuestos aumenta 3.9 % en términos reales, el endeudamiento interno autorizado al gobierno federal disminuye 14.5 %” Ernesto Núñez Aguilar / diputado del Partido Verde

Con sus otros datos, respondieron que la oposición ha endeudado más al país.

“Miren lo que pasó con Peña Nieto, subió 12.4, la agarró en 32.4, que la dejó Felipe Calderón, y la subió a 44.8, y con nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, la agarró en 44.8 y la dejó en 51.7, solo subió 6.9” Reginaldo Sandoval / coordinador del PT

La iniciativa de Ley de Ingresos calcula el precio del barril del petróleo en 61.8 dólares y el tipo de cambio promedio en 17.9 pesos por dólar, así como un crecimiento económico para 2027 de entre 1.5 y 2.5 % del PIB.

De todas las reservas, pasó una sobre estímulos a deudores del fisco de personas físicas y morales sin límite del monto de la deuda.

“No hay condonación de impuestos, no hay exención de impuestos, pero sí hay estímulos fiscales en materia de recargos, en materia de multas y en materia de gastos de ejecución” Ricardo Monreal / coordinador Morena, Cámara de Diputados

Se aseguró que con esta medida se beneficiarán cerca de 30 millones de contribuyentes, entre ellos, 16 mil de los más grandes que aportan al erario 2 billones 300 mil millones de pesos. Aunque fue la única reserva que pasó, los panistas no la apoyaron y así la calificaron.

“Este es un texto machuchón para créditos fiscales de más de 300 millones de pesos; no es, como se dijo aquí hipócritamente, para trabajadores y empleados y no, es para los machuchones” Federico Döring / diputado del PAN

En el camino se quedaron muchas propuestas, como la de actualizar los reportes por huachicol fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda.

“Si ustedes no votan a favor de esta reserva, son cómplices del huachicol fiscal en nuestro país y serán cómplices de los más de 109 mil millones de litros registrados y admitidos por el secretario de Hacienda en esta tribuna que se tiene de cálculo de huachicol fiscal” Héctor Saúl Téllez / diputado del PAN

La oposición solo logró 109 votos en contra, y no evitó que la Ley de Ingresos se aprobara y enviara al Senado para su revisión.

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