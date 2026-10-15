A las Nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 15 de octubre de 2026
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Las noticias presentadas por Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
- Trabajadores del IMSS-Bienestar exigen la destitución de Alejandro Svarch por presuntas deficiencias laborales y falta de insumos médicos.
- Diputados aprueban un endeudamiento de 1.7 billones de pesos para 2027; la propuesta deberá continuar su proceso legislativo.
- Alerta en Guerrero: la tormenta tropical Trudy provoca la suspensión de clases ante el riesgo de lluvias intensas.
- Balacera en un tianguis de Iztapalapa, Ciudad de México, deja una mujer muerta.
- Rafael Caro Quintero no alcanza un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos; continúa su proceso judicial en Nueva York.
- Advierten un incremento del 114% en el costo del tratamiento contra el cáncer de mama.
- México analiza nuevas restricciones al acceso de menores de edad a contenidos violentos y sexuales en internet.
- El papa León XIV evoluciona favorablemente tras una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar; aún debe confirmarse la naturaleza de la lesión.
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