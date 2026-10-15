A las Nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 15 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

Trabajadores del IMSS-Bienestar exigen la destitución de Alejandro Svarch por presuntas deficiencias laborales y falta de insumos médicos.

Diputados aprueban un endeudamiento de 1.7 billones de pesos para 2027; la propuesta deberá continuar su proceso legislativo.

Alerta en Guerrero: la tormenta tropical Trudy provoca la suspensión de clases ante el riesgo de lluvias intensas.

Balacera en un tianguis de Iztapalapa, Ciudad de México, deja una mujer muerta.

Rafael Caro Quintero no alcanza un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos; continúa su proceso judicial en Nueva York.

Advierten un incremento del 114% en el costo del tratamiento contra el cáncer de mama.

México analiza nuevas restricciones al acceso de menores de edad a contenidos violentos y sexuales en internet.

El papa León XIV evoluciona favorablemente tras una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar; aún debe confirmarse la naturaleza de la lesión.

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