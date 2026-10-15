Marcha de trabajadores y protesta estudiantil generarán afectaciones viales en Benito Juárez y Centro Histórico

Movilizaciones en CDMX este 15 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tiene previstas para este jueves 15 de octubre de 2026 diversas marchas, concentraciones y actividades de protesta en alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlalpan, Milpa Alta y Coyoacán.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones programada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades comenzarán desde las primeras horas de la mañana y algunas podrían extenderse hasta la tarde y noche. Se prevé que las concentraciones afecten la movilidad en distintas zonas de la capital, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas.

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Con el objetivo de informar a la población y facilitar la planeación de traslados en las zonas potencialmente afectadas, la SSC-CDMX dio a conocer su agenda oficial de actividades para este jueves.

En total, están previstas:

2 marchas

12 concentraciones

3 citas agendadas

1 rodada motociclista

7 rodada ciclista

1 rodada en patines

12 eventos de esparcimiento

Las movilizaciones con mayor aforo estimado incluyen una protesta de trabajadores en Benito Juárez, una actividad de estudiantes de Chapingo en el Centro Histórico y concentraciones relacionadas con demandas laborales, estudiantiles y sociales.

Las movilizaciones más importantes de este jueves

Unión General de Trabajadores de México

06:00 horas, con aforo aproximado de 200 personas

Alcaldía: Benito Juárez, con actividad posterior en Álvaro Obregón.

Punto de partida: estación Hospital 20 de Noviembre de la Línea 12 del Metro, en el cruce de avenida Félix Cuevas y avenida Coyoacán.

Destino: Dirección General del DIF de la Ciudad de México, en San Francisco 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle.

Demanda: basificación, salarios dignos, plantillas laborales completas, insumos suficientes y condiciones de trabajo adecuadas.

Actividad posterior: a las 17:00 horas se prevé un mitin en el edificio sede de la alcaldía Álvaro Obregón, en la zona de Canario y avenida Central, colonia Tolteca.

Afectación vial: atención especial en Félix Cuevas, avenida Coyoacán y calles de la colonia Del Valle. Por la tarde, considerar posibles demoras en los alrededores de la alcaldía Álvaro Obregón.

2. Estudiantes de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo

07:30 horas, con aforo aproximado de 150 personas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Punto de reunión: Hemiciclo a Juárez.

Destino: Palacio Nacional.

Demanda: intervención del Gobierno Federal para recuperar el acceso a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, en Ixtapaluca, Estado de México, que —según la agenda— permanece bloqueado por ejidatarios de Río Frío desde el 15 de octubre de 2025.

Observación: no se descarta la llegada de autobuses para trasladar a los estudiantes.

Afectación vial: avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y calles cercanas al primer cuadro. El avance hacia Palacio Nacional podría ocasionar interrupciones temporales en los accesos al Zócalo.

3. Extrabajadores de la extinta Ruta 100

10:00 horas, con aforo aproximado de 120 personas

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico.

Demanda: pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Actividad prevista: reunión con autoridades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en avenida Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, a las 12:00 horas.

Afectación vial: posibles complicaciones en el entorno del Zócalo y, posteriormente, en la colonia Doctores, particularmente sobre Río de la Loza y calles de acceso.

Estas tres actividades sobresalen por su aforo o por la posibilidad de afectar corredores de circulación importantes. La agenda también contempla otras concentraciones con repercusiones locales, principalmente en el Centro Histórico, Iztapalapa y el sur de la capital. La marcha de trabajadores y la movilización de estudiantes también aparecen entre las principales actividades de la jornada en la cobertura publicada este jueves.

Concentraciones previstas a partir de las 11:00 horas

11:00 h | Alianza Mexicana contra el Fracking

Lugar: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez 50, colonia Centro.

Aforo: 45 personas.

Motivo: conferencia de prensa para informar sobre el plan de acción rumbo a la marcha «Por la vida y contra Pemex», anunciada para el 17 de octubre.

Vialidad: posibles afectaciones puntuales en avenida Juárez y calles del Centro Histórico.

11:00 horas | Unión de Colonos de San Miguel Teotongo

Lugar: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Casa Libertad, avenida Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza.

Aforo: 150 personas.

Motivo: acto conmemorativo y de protesta por las mujeres encarceladas, con exigencias de justicia y educación.

Vialidad: prever tránsito lento sobre calzada Ermita Iztapalapa y accesos a Lomas de Zaragoza.

12:00 horas | Aquiles en Revolución

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schulz, UNAM, Álvaro Obregón.

Aforo: 40 personas.

Motivo: protesta para exigir medidas de prevención y atención ante casos de acoso y hostigamiento en instalaciones universitarias.

Vialidad: posibles demoras en los accesos al plantel y calles próximas.

12:00 horas | Plataforma 4:20

Puntos de reunión: monumento a la Madre, avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, y avenida Gran Canal con Circuito Interior.

Aforo: 45 personas.

Motivo: recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y actividades informativas.

Vialidad: atención en División del Norte, avenida Cuauhtémoc y el cruce de Gran Canal con Circuito Interior.

13:30 horas | Colectiva Las Tonantzin

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma 100, colonia San Lorenzo, Iztapalapa.

Aforo: 20 personas.

Motivo: exigir justicia para una mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Vialidad: posibles afectaciones locales en los accesos al reclusorio.

Manifestaciones de la tarde: horarios y zonas que debes tomar en cuenta

14:00 horas | Colectiva “Lleca, Escuchando la Calle”

Cuauhtémoc · Aforo: 80 personas

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, calle Fray Pedro de Gante 15, Centro Histórico.

Demanda: solicitar la suspensión de funciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc mientras se investigan los hechos violentos del 9 de octubre relacionados con una protesta de mujeres trans, trabajadoras sexuales y organizaciones sociales.

Vialidad: posibles afectaciones en Fray Pedro de Gante, Donceles y calles aledañas al Congreso.

14:00 horas | Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional

Tlalpan · Aforo: 80 personas

Lugar: Unidad Ajusco de la UPN, carretera Picacho-Ajusco 24.

Demanda: diálogo efectivo con las autoridades educativas, cumplimiento de acuerdos pendientes y presencia de la rectora.

Vialidad: considerar demoras en carretera Picacho-Ajusco y los accesos a Héroes de Padierna.

15:30 horas | Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito

Álvaro Obregón · Aforo: 30 personas

Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur 2417, colonia Tizapán San Ángel.

Demanda: jornada de respaldo a una jueza que denuncia persecución política tras conceder una suspensión contra la Reforma Judicial de 2024.

Vialidad: posibles demoras en Insurgentes Sur y accesos a San Ángel.

14:00 horas | Grupo “Vándalos 15 de Octubre” del CCH Azcapotzalco

Azcapotzalco · Aforo: 80 personas

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco, avenida Aquiles Serdán 2060.

Motivo: celebración del 30 aniversario de la conformación del grupo.

Observación: no se descarta el traslado a otra ubicación ni la realización de actividades que alteren el orden vial.

18:30 horas | Productora de documentales independientes Canal 6 de Julio

Coyoacán · Aforo: 45 personas

Lugar: Estadio Banorte, bajo el puente de Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa.

Motivo: proyección del documental CDMX: Capital de la limpieza social y discusión sobre desplazamiento urbano, limpieza social y el Mundial de Futbol 2026.

Vialidad: posibles demoras en Calzada de Tlalpan, especialmente en las inmediaciones del estadio.

Otras concentraciones y citas agendadas

Además de las actividades anteriores, la agenda incluye los siguientes puntos:

09:00 horas | Colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas

Lugar: plaza San Antonio Tecómitl, avenida Hidalgo Norte y Juárez, Milpa Alta.

Aforo: 50 personas.

Motivo: visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y promover su autonomía económica.

13:00 horas | Casa de las Muñecas Tiresias, A.C.

Lugar: Fondo de Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, avenida Insurgentes Sur 1958, colonia Florida, Álvaro Obregón.

Aforo: 25 personas.

Motivo: solicitar la incorporación a programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías.

Durante el día | Asamblea de Barrios

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela 660, colonia Granjas México, Iztacalco.

Aforo: 40 personas.

Motivo: exigir la construcción de vivienda digna.

– 17:30 h | Alianza de Comunidades Indígenas Autónomas de la Ciudad de México

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico.

Aforo: 20 personas.

Motivo: solicitar la regularización de dos predios ubicados en la calle Pradera 20-A, colonia La Merced, y en la calle Rubén Ríos, colonia José María Pino Suárez.

– 14:00 h | Colectiva “Lleca, Escuchando la Calle” y 14:00 h | Organización de Estudiantes de la UPN son actividades independientes, por lo que pueden generar afectaciones simultáneas en el Centro Histórico y el sur de la ciudad.

Alternativas viales para evitar congestionamientos

Las siguientes opciones son recomendaciones preventivas por la ubicación de las movilizaciones, no cierres confirmados ni desvíos oficiales. Antes de salir, conviene revisar los reportes en tiempo real de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de su área de Orientación Vial.

Benito Juárez: Félix Cuevas y avenida Coyoacán

Como opciones para rodear la zona, considerar avenida Insurgentes Sur, avenida Universidad o Eje 7 Sur, según el punto de origen y destino.

Evitar, si es posible, las calles inmediatas a la estación Hospital 20 de Noviembre durante el desplazamiento de los trabajadores.

Centro Histórico: Hemiciclo a Juárez, Zócalo y Congreso

Para rodear el primer cuadro, valorar Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente o avenida Chapultepec, dependiendo del destino.

Evitar los accesos inmediatos a avenida Juárez, Plaza de la Constitución y las calles cercanas al Congreso durante las concentraciones.

Si necesitas cruzar el Centro Histórico, procura hacerlo antes del paso de los contingentes.

Iztapalapa: Ermita Iztapalapa y Lomas de Zaragoza

Considerar avenida Tláhuac o el Eje 6 Sur, de acuerdo con el trayecto.

Para el acceso al Reclusorio Oriente, anticipar posibles demoras en avenida Reforma y calles de la colonia San Lorenzo.

Sur de la ciudad: Picacho-Ajusco, Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan

Para llegar a la zona de la UPN, revisar rutas alternas por avenida México y los accesos disponibles a la zona de Ajusco.

En Insurgentes Sur, valorar avenida Revolución o Periférico según el destino.

En el entorno del Estadio Banorte, prever más tiempo de traslado y consultar el estado de Calzada de Tlalpan antes de salir.

Gustavo A. Madero: Gran Canal y Circuito Interior

Considerar avenidas paralelas y los ejes viales disponibles para evitar el cruce afectado.

Consultar la circulación en Circuito Interior antes de incorporarse, ya que la actividad de Plataforma 4:20 podría coincidir con otros desplazamientos.

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