Trudy se intensificó y ya es huracán categoría 1 frente a las costas de Guerrero
Según el pronóstico, Trudy llegará hasta huracán categoría 4, para después perder fuerza frente a Jalisco y Nayarit.
El ciclón Trudy ya es huracán categoría 1, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicándolo a 480 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y 735 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
Asimismo, las autoridades reiteran el llamado a evitar acercarse a playas y zonas de oleaje elevado, así como a no cruzar calles inundadas, ríos o arroyos, mientras se prevé que continúen las lluvias en estados del Pacífico mexicano.
Trudy ya es huracán
De acuerdo con la Conagua, a las 3:00 horas de este jueves el ciclón Trudy se intensificó a huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, así como un desplazamiento de 15 km/h.
Agregó que el fenómeno hidrometeorológico causará lluvias en al menos dos estados del país, donde también se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura:
- Oaxaca (noreste y suroeste): puntuales intensas
- Guerrero (oeste, sur y este): puntuales muy fuertes
Toda vez que, según el pronóstico, Trudy seguirá avanzando hacia el noreste, acercándose a Colima para luego desvanecerse frente a las costas de Nayarit, sin adentrarse al territorio nacional, con una línea temporal prevista de la siguiente manera:
- 15 de octubre (3:00 horas): huracán categoría 1
- 16 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 3
- 17 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 4
- 18 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 3
- 19 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 1
- 20 de octubre (00:00 horas): tormenta tropical
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