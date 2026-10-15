Trudy se intensificó y ya es huracán categoría 1 frente a las costas de Guerrero

Foto: Conagua

El ciclón Trudy ya es huracán categoría 1, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicándolo a 480 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y 735 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Asimismo, las autoridades reiteran el llamado a evitar acercarse a playas y zonas de oleaje elevado, así como a no cruzar calles inundadas, ríos o arroyos, mientras se prevé que continúen las lluvias en estados del Pacífico mexicano.

Trudy ya es huracán

De acuerdo con la Conagua, a las 3:00 horas de este jueves el ciclón Trudy se intensificó a huracán categoría 1, con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, así como un desplazamiento de 15 km/h.

Agregó que el fenómeno hidrometeorológico causará lluvias en al menos dos estados del país, donde también se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura:

Oaxaca (noreste y suroeste): puntuales intensas

(noreste y suroeste): puntuales intensas Guerrero (oeste, sur y este): puntuales muy fuertes

Toda vez que, según el pronóstico, Trudy seguirá avanzando hacia el noreste, acercándose a Colima para luego desvanecerse frente a las costas de Nayarit, sin adentrarse al territorio nacional, con una línea temporal prevista de la siguiente manera:

15 de octubre (3:00 horas): huracán categoría 1

16 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 3

17 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 4

18 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 3

19 de octubre (00:00 horas): huracán categoría 1

20 de octubre (00:00 horas): tormenta tropical

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