Prevén lluvias fuertes y granizo en CDMX este jueves 15 de octubre

Aumento de nublados y lluvias por la tarde en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo este día. Aunque durante la mañana se espera ambiente fresco, las condiciones cambiarán por la tarde, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico del clima para la CDMX indica temperaturas máximas de hasta 27 grados, cielo medio nublado a nublado y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Las lluvias también afectarán distintas zonas del Estado de México para este jueves 15 de octubre.

Lluvias fuertes en CDMX: ¿a qué hora se esperan este jueves?

Durante la mañana del jueves, la CDMX tendrá cielo medio nublado y ambiente fresco. En las zonas altas de la región se prevén bancos de niebla.

Por la tarde, el ambiente será cálido, pero aumentará la nubosidad y se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en 24 horas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El pronóstico señala que las lluvias se presentarán durante la tarde.

También se espera viento del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora.

¿Cuál será la temperatura en CDMX este 15 de octubre?

A pesar de las lluvias previstas, la capital tendrá un ambiente cálido durante la tarde.

Estas son las temperaturas estimadas para la Ciudad de México:

Temperatura mínima: de 13 a 15 °C.

Temperatura máxima: de 25 a 27 °C.

Viento: del noreste de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de 30 a 40 km/h.

Lluvias: fuertes, de 25 a 50 mm en 24 horas.

El contraste entre el ambiente fresco de la mañana y las condiciones cálidas de la tarde estará acompañado de un aumento de nubosidad.

¿Dónde lloverá fuerte en el Estado de México?

El Estado de México (Edomex) también tendrá lluvias puntuales fuertes este jueves 15 de octubre, principalmente en las regiones del centro y oeste.

Al igual que en la capital, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la mañana se espera ambiente fresco, con condiciones frías y bancos de niebla en las zonas altas de la región.

Para Toluca, el pronóstico regional contempla temperaturas mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 21 a 23 grados.

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