La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de octubre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta de México este jueves.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este jueves 15 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 15 de octubre de 2026
La presidenta ve de forma favorable la compra de la filial de AT&T en México por parte de Televisa. Subraya que la empresa telefónica decidió concentrarse en el mercado estadounidense.
Claudia Sheinbaum dice que todavía siguen trabajando en esclarecer casos de desapariciones durante la Guerra Sucia. Pide al Ejército transparentar información sobre Alicia Merino Figueroa.
Asevera que apoyarán al gobierno de Baja California para mejorar el abasto de agua en Ensenada.
La presidenta menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya inició investigaciones sobre la represión contra manifestantes en Jalisco.
De igual forma, Conagua analiza dos proyectos para mejorar las condiciones del agua en Jalisco. Hablará con el gobernador Pablo Lemus en cuanto definan un proyecto.
Claudia Sheinbaum precisa que no se ha requerido un apoyo especial de Bienestar en las entidades de la Península y del Pacífico afectadas por los huracanes. Asevera que los huracanes no han dejado grandes afectaciones económicas. Ensenada fue el municipio más golpeado.
Josefina Rodríguez precisa que el aumento turístico se traduce en una prosperidad compartida que genera más empleo para mujeres y jóvenes.
La titular de Turismo indica que el Derecho de No Residente costará 75 pesos, una reducción del 50% conforme al proyecto inicial. Ese recurso lo concentrará el Instituto Nacional de Migración.
Claudia Sheinbaum agrega que automatizarán los aeropuertos y otros accesos de migración. Actualizarán los equipos para agilizar las entradas y tener un mayor control sobre los ingresos y salidas al país.
La Secretaría de Turismo estima que habrá 1.69 millones de turistas nacionales e internacionales entre el 26 de octubre y 2 de noviembre, por el Día de Muertos, lo que representa un aumento del 1.2% con respecto al 2025. De dicha cantidad, se espera que el 74% sean turistas nacionales y el 26% extranjeros.
Hay una estimación de ocupación hotelera del 58.9%, lo que superaría en 0.8 puntos porcentuales a la cifra del 2025.
Josefina Rodríguez explica que los turistas de Asia eligen cada vez más a México como destino para sus vacaciones, principalmente Michoacán, Puebla y Ciudad de México. Además, siguen aumentando los turistas de Colombia y Brasil.
128.3 millones de viajeros nacionales e internacionales usaron los aeropuertos de México entre enero y agosto. La mayoría usó el AICM.
¿De dónde provienen la mayoría de los viajeros?
-Colombia
-Brasil
-Japón
-Canadá
-Australia
-Suiza
Asimismo, en el Tren Maya viajaron 65 mil 37 extranjeros, un 1.6% más que en 2025.
En un enlace desde el Rodeo Saltillo, la titular de Turismo, Josefina Rodríguez, explica que México sigue alcanzando récords históricos.
De enero a agosto, arribaron 67.7 millones de viajeros internacionales, un 6.3% más que en el periodo anterior. De igual forma, llegaron 32.7 millones de turistas internacionales, lo que significa un aumento del 3.9%. Estos turistas dejaron una derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares, un 0.9% más.
Además, hubo 8.2 millones de cruceristas, lo que representa un aumento del 13.5%. Dichas personas gastaron en conjunto 716 mil millones de dólares, un 17.3% más que el periodo anterior.
Josefina Rodríguez explica que estos récords no se veían en el país desde hace 20 años.
Además, más de 75 millones de mexicanos hicieron turismo interno de enero a agosto.
Economía mexicana
Claudia Sheinbaum muestra datos que reflejan una disminución de la pobreza de 2.3 puntos porcentuales por año desde el 2014. Para el 2024, un 22.5% de la población vivía en esta condición.
La presidenta resalta el índice de crecimiento del PIB de la OCDE, donde se resalta que el Producto Interno Bruto nacional subió un 1.4% en el primer semestre del año, quedando como el séptimo país con más aumento de entre las naciones que integran dicha organización.
Precisa que el precio de los combustibles está impactando negativamente al crecimiento económico de todas las naciones, sumado a las condiciones impuestas por Donald Trump con los aranceles.
El crecimiento en México se debe principalmente a la construcción y a la demanda de productos electrónicos por la IA.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este 15 de octubre.
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