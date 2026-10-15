La mañanera de Claudia Sheinbaum, 15 de octubre de 2026

En un enlace desde el Rodeo Saltillo, la titular de Turismo, Josefina Rodríguez, explica que México sigue alcanzando récords históricos.

De enero a agosto, arribaron 67.7 millones de viajeros internacionales, un 6.3% más que en el periodo anterior. De igual forma, llegaron 32.7 millones de turistas internacionales, lo que significa un aumento del 3.9%. Estos turistas dejaron una derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares, un 0.9% más.

Además, hubo 8.2 millones de cruceristas, lo que representa un aumento del 13.5%. Dichas personas gastaron en conjunto 716 mil millones de dólares, un 17.3% más que el periodo anterior.

Josefina Rodríguez explica que estos récords no se veían en el país desde hace 20 años.

Además, más de 75 millones de mexicanos hicieron turismo interno de enero a agosto.