Gana el “NO” en consulta del IMSS: trabajadores rechazan propuesta salarial y exigen renegociación

Consulta salarial del IMSS: participaron 282 mil trabajadores. Foto: CFCRL

La consulta salarial del IMSS sobre la propuesta de un incremento de 6.8% concluyó la noche de este miércoles, con la participación de alrededor de 282 mil trabajadores, quienes representan cerca del 60% de las personas con derecho a voto.

El ejercicio, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se realizó en medio de movilizaciones y bloqueos de trabajadores en distintos puntos del país. Los resultados de la votación se dieron a conocer este jueves y anunciaron el triunfo del “NO”. Tras el resultado, exigieron una renegociación inmediata que contemple un incremento de al menos 10%.

Mediante un comunicado, integrantes del movimiento de trabajadores del IMSS señalaron que los reportes de sus observadores en las urnas muestran un rechazo a los acuerdos alcanzados

Piden destitución de Rafael Olivos y Congreso Extraordinario

Además de la renegociación salarial, los trabajadores reiteraron su exigencia de realizar un Congreso Nacional Extraordinario.

Según el comunicado, este encuentro deberá llevarse a cabo después de la destitución de Rafael Olivos y de su Comité Ejecutivo Nacional.

El movimiento sostuvo que el rechazo a los acuerdos salariales representa un primer paso, pero no modifica sus demandas relacionadas con la dirigencia sindical.

También señaló que continuará con sus acciones para exigir democracia sindical y mejores condiciones laborales.

Anuncian segunda megamarcha nacional de trabajadores del IMSS

Como parte de las siguientes acciones, el movimiento anunció los preparativos para una segunda megamarcha nacional.

La movilización está prevista para realizarse en un plazo de 15 días, aunque la fecha exacta todavía está pendiente de confirmación.

Entre las principales exigencias planteadas en el comunicado destacan:

Renegociación salarial inmediata con un aumento mínimo del 10%.

Congreso Nacional Extraordinario del sindicato.

Destitución de Rafael Olivos y su Comité Ejecutivo Nacional.

Segunda megamarcha nacional en un plazo de 15 días.

El comunicado concluye con un llamado a mantener las demandas salariales y sindicales. Hasta el momento, el documento no incluye una respuesta de la dirigencia del SNTSS ni de las autoridades del IMSS.

Consulta salarial del IMSS: participaron 282 mil trabajadores

La jornada para definir la propuesta de aumento salarial del 6.8% comenzó a las 7:30 horas y terminó cerca de las 21:00 horas de este miércoles.

Durante el proceso se reportaron demoras e incidentes menores. Sin embargo, la consulta logró una participación estimada de 282 mil trabajadores del IMSS, de un total de 476 mil empleados en activo.

Esta cifra equivale aproximadamente al 60% de los trabajadores con derecho a voto, de acuerdo con los datos de participación reportados.

El #CFCRL acompañó el ejercicio para contribuir a que la votación se desarrollara conforme a la Ley y bajo los principios de voto personal, libre, directo y secreto. pic.twitter.com/CqZ40waqAG — Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (@Centrofcrl) October 15, 2026

La votación fue organizada por el SNTSS como parte del proceso de revisión salarial para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.

¿Qué pasó durante la votación de trabajadores del IMSS?

De acuerdo con el reporte inicial del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), se logró abrir el 100% de los puntos de votación sin contratiempos.

Aunque durante la jornada se registraron algunas demoras e incidentes menores, la consulta concluyó la noche del miércoles.

El proceso se desarrolló durante una semana marcada por movilizaciones y bloqueos de trabajadores del IMSS en diferentes puntos del país, relacionados con la revisión salarial.

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