Frente frío 2 y ciclones Trudy y Simon mantendrán las lluvias este jueves en todo el país

Foto: Cuartoscuro

Este jueves, el frente frío 2 se extenderá sobre el norte del país, originando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el norte y noreste, así como lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Coahuila y Durango, además de fuertes rachas de viento en el noroeste y norte, con probabilidad de torbellinos en Chihuahua y Coahuila. Además, una masa de aire polar reforzará al frente frío, con un descenso en las temperaturas en el norte.

Mientras que la entrada de humedad por el huracán Trudy categoría 1, ubicada al sur de Guerrero, incrementará la probabilidad de lluvias de muy fuertes a intensas en el sur y sureste del país, con oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en Guerrero y Oaxaca. A la par, diversos fenómenos meteorológicos propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el oriente, sur y sureste, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca.

#Trudy, esta madrugada como #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se ubicó a 480 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, con #Vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 15 km/h. ⬇️ pic.twitter.com/wPpZlnjTHx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

Toda vez que la tormenta tropical Simon seguirá frente a las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente mexicano, generando oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de la región, a lo que se sumarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente y centro, así como muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua Coahuila Durango Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas Nayarit Jalisco Michoacán Guerrero Chiapas Quintana Roo



Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa Tamaulipas San Luis Potosí Colima Estado de México Ciudad de México Morelos Veracruz Puebla Hidalgo Tabasco Campeche Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur Nuevo León Aguascalientes Guanajuato Querétaro Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm) : Sonora

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Tamaulipas (oeste), Michoacán (oeste) y Veracruz. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: Sonora y con posible formación de torbellinos: Chihuahua (norte y noreste) y Coahuila (norte). 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Baja California. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Guerrero (costa) y Oaxaca (costa). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa (norte), San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : Costas de Oaxaca y Guerrero. 1.0 a 2.0 metros de altura : costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco durante la mañana y bancos de niebla en zonas altas, con ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (centro y oeste) y en CDMX, que podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Temperatura mínima: 13 a 15 °C.

Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otro lado, para este viernes se prevé que el frente frío 2 y la masa de aire polar se desplacen sobre el noreste, oriente y gradualmente el sureste, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, además del norte y centro de México, previéndose lluvias intensas a torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Veracruz, así como viento de componente norte en la Mesa del Norte y evento de “Norte” intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, con un marcado descenso en las temperaturas diurnas en la Mesa del Norte, Mesa Central y oriente.

A la par, se pronostica que la tormenta tropical Trudy recorra paralela a las costas de Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, sur y sureste, con lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, y rachas de viento de muy fuertes a intensas con oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en dichos estados.

Además, una circulación ciclónica al noroeste del territorio nacional y la circulación de la tormenta tropical Simon propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en la región, con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur.

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