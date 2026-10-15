Federación y Oaxaca refuerzan la seguridad en Juchitán tras la detención del “Cromo”

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La detención en Guadalajara, Jalisco, de Iván “N”, alias el “Cromo”, uno de los presuntos líderes criminales señalados por operar en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, derivó en el reforzamiento de la seguridad en este municipio del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el “Cromo” es identificado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Cromos, señalada por su probable participación en homicidios, extorsiones, cobro de piso y otros delitos en la región.

La crisis de seguridad también quedó expuesta en septiembre pasado, con la detención del entonces presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, por su probable responsabilidad en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad.

Mientras que, tras la captura del “Cromo”, el Gobierno de Oaxaca informó que se reforzaron las acciones de vigilancia, con atención prioritaria en Juchitán y la región del Istmo, con medidas que incluyen patrullajes terrestres, recorridos preventivos en zonas urbanas y comerciales, vigilancia aérea con drones y acciones coordinadas entre la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y las policías Estatal y Municipal.

Agregó que el objetivo es prevenir nuevos hechos delictivos, contener posibles reacciones de las estructuras criminales y brindar condiciones de mayor seguridad a la población.

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