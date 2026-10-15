Últimos detenidos por Marcha del Agua quedaron libres pero dos fueron vinculados a proceso

Los últimos siete detenidos durante la Marcha del Agua, realizada el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, recuperaron su libertad. Sin embargo, dos fueron vinculados a proceso y otros cuatro siguen pendientes de una resolución judicial.

Aunque todos quedaron libres, deberán cumplir distintas condiciones legales. En uno de los casos, un juez declaró ilegal la detención y ordenó la liberación inmediata del manifestante.

Marcha del Agua en Guadalajara: dos detenidos son vinculados a proceso

El juez determinó que la detención de David Isaac Álvarez Hernández fue ilegal, por lo que ordenó su liberación inmediata.

En cambio, Iván Octavio Salazar Reynoso e Israel Rosas Flores fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones. Ambos deberán acudir a firmar cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS).

Israel Rosas Flores, participante de la manifestación por el agua limpia, denunció que recibió golpes durante su detención.

“Rodillazos, la mayoría fueron rodillazos”, declaró al ser cuestionado sobre las agresiones que aseguró haber sufrido.

Otros cuatro detenidos tendrán audiencia el 16 de octubre

Por otra parte, Teodoro Jesús Torres Valdez, Alexis Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro y Juan Darío Muñoz Nava fueron imputados por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

Los cuatro solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para definir su situación jurídica.

La audiencia se reanudará el viernes 16 de octubre, a las 10:00 de la mañana, cuando se determinará si son vinculados a proceso.

Sebastián Ledesma, abogado de Alexis Guzmán Ríos, explicó que la detención fue declarada legal y que la defensa solicitó la ampliación del plazo.

“Ahí se va a resolver la situación jurídica, si se va a iniciar un proceso penal o se les va a dejar sin imputación de algún delito”, señaló.

Defensa rechaza acusaciones de la Fiscalía

Los abogados de los manifestantes rechazaron las acusaciones de la Fiscalía y aseguraron contar con elementos para sostener su versión de los hechos.

Yuri Márquez Gómez, abogado de Juan Darío Muñoz Nava, negó que su representado hubiera lesionado a un policía.

“Eso es falso totalmente”, afirmó el defensor, quien también señaló que, según la versión de los manifestantes, cuando llegaron ya existía una situación de represión.

Mientras se define su situación jurídica, los cuatro imputados permanecerán en libertad con medidas cautelares y deberán presentarse ante el juzgado cuando sean requeridos.

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