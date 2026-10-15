Morena plantea anular elecciones por cobertura indebida de medios

Alejandra Cullen expresó su preocupación por el predictamen de una nueva ley electoral promovida por Morena, que plantea anular elecciones cuando exista una presunta cobertura informativa indebida de los medios de comunicación. La analista advirtió que esta medida podría limitar el trabajo periodístico y abrir la puerta a decisiones arbitrarias.

“¿Qué es una promoción indebida?”, cuestionó Cullen, al señalar que los medios pueden informar sobre un candidato por sus eventos de campaña, acciones positivas o situaciones negativas. También preguntó cómo las autoridades electorales podrían determinar si una noticia constituye propaganda destinada a influir en el voto.

La analista criticó el papel del INE y del Tribunal Electoral, al considerar que sus decisiones favorecen a Morena. Además, cuestionó que se busquen nuevas herramientas para intervenir en los resultados electorales. “¿A qué le teme Morena, Pepe, que necesitan tanto control, que necesitan tanto poder de veto?”, expresó.

Finalmente, Cullen advirtió que estas medidas podrían tener consecuencias en los procesos electorales de 2028, 2029 y 2030. También manifestó su preocupación por posibles restricciones futuras en redes sociales y reiteró sus dudas sobre la propuesta: “¿Qué les da tanto miedo si se saben tan populares?”.

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