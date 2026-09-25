UNAM anuncia dos clínicas para detectar y prevenir enfermedades prioritarias

UNAM anuncia dos clínicas para enfermedades prioritarias. Foto: AFP

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pondrá en marcha dos unidades especializadas para atender enfermedades prioritarias y detectar factores de riesgo antes de que provoquen complicaciones graves.

Las clínicas estarán enfocadas en dos grandes grupos de padecimientos: enfermedades cardiometabólicas e infecciosas. El objetivo es modificar el modelo tradicional de atención, que suele recibir a los pacientes cuando la enfermedad ya está avanzada.

Primera clínica de la UNAM atenderá enfermedades cardiometabólicas

La primera unidad estará dedicada a la prevención y detección temprana de enfermedades cardiometabólicas, entre ellas:

Cardiopatías

Diabetes

Obesidad

Insuficiencia renal

Accidentes cerebrovasculares

María Alejandra Madrid, titular y responsable de la Unidad de Enfermedades Prioritarias (UDEP) en el área cardiometabólica, explicó que actualmente una parte importante de la atención médica comienza cuando el paciente ya presenta una enfermedad o daño a algún órgano.

“El modelo tradicional de atención médica en nuestro país sigue siendo el de que el paciente llega al servicio ya cuando tiene una patología, ya cuando llegó con un daño a órgano blanco”. María Alejandra Madrid, titular y responsable de la Unidad de Enfermedades Prioritarias (UDEP).

Ante este panorama, la nueva unidad buscará atender a personas que comienzan a presentar factores que pueden favorecer el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas.

“Vamos a atender a la población que apenas empieza y que empieza a presentar algunos datos, criterios o factores que van a contribuir al desarrollo de estas enfermedades crónico-degenerativas y estamos hablando justamente de este diagnóstico temprano”, dijo.

La atención también contempla una evaluación integral, seguimiento personalizado y control de los factores de riesgo detectados en cada paciente, con el propósito de prevenir complicaciones.

De acuerdo con Madrid, este enfoque permitirá establecer estrategias de prevención y tratamiento a partir de las características de cada persona.

¿Cuándo inicia la atención cardiometabólica de la UNAM?

La Unidad de Enfermedades Prioritarias en el área cardiometabólica comenzará a atender el lunes 28 de septiembre.

La clínica estará ubicada en la Torre de Investigación de la Facultad de Medicina, Edificio M, en Ciudad Universitaria.

Para solicitar una cita, los interesados pueden comunicarse al 55 3910 3279. En este número también se proporcionará información sobre los costos y horarios de atención.

Segunda clínica estará enfocada en enfermedades infecciosas

La Facultad de Medicina de la UNAM también prepara una segunda unidad, especializada en la detección de enfermedades infecciosas.

Entre los padecimientos que contempla se encuentran:

Infecciones respiratorias

Infecciones gastrointestinales

Infecciones de transmisión sexual (ITS)

Virus del papiloma humano (VPH)

Meningitis

Cáncer cervicouterino

Miguel Leonardo García, responsable del área de enfermedades infecciosas de la UDEP, destacó la cantidad de casos que se registran en México.

De acuerdo con los datos expuestos durante la presentación, el año pasado se registraron aproximadamente 17.3 millones de infecciones respiratorias agudas, consideradas la primera causa de enfermedad notificada.

También se reportaron alrededor de cuatro millones de infecciones gastrointestinales, mientras que en 2024 se contabilizaron aproximadamente 37 mil 283 defunciones por influenza y neumonía, según los datos mencionados por el especialista.

En el caso del cáncer cervicouterino, se señaló que cada año se presentan aproximadamente 10 mil nuevos casos y que 99% están asociados con infecciones persistentes por el virus del papiloma humano.

¿Cómo funcionará la clínica de enfermedades infecciosas?

La segunda unidad realizará una primera evaluación de los síntomas para determinar el tipo de padecimiento y las pruebas necesarias en cada caso.

El proceso contempla identificar signos y síntomas, realizar una clasificación sindromática, seleccionar las muestras correspondientes y determinar las pruebas que deberán aplicarse. Posteriormente, los resultados serán interpretados para establecer las acciones clínicas y, cuando corresponda, realizar la notificación correspondiente.

La clínica de enfermedades infecciosas todavía no inicia operaciones, debido a que se encuentran afinando los últimos detalles para su puesta en marcha.

Las personas interesadas en conocer las próximas fechas de atención y los costos pueden solicitar información a través del correo udep.infecto.@facmed.unam.mx.

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