¿Por qué las patitas de tu perro huelen a frituras de queso? La UNAM lo explica

Olor de las patitas de Perro Foto: Pexels

Una característica de los perros que se ha vuelto popular en las redes sociales es el peculiar olor de sus patas, el cual muchas personas relacionan con el aroma de las frituras de queso.

Pero este aroma tiene una explicación relacionada con los microorganismos que habitan en esta parte del cuerpo, y aquí en Unotv.com te explicaremos más a detalle a qué se debe.

🐾​🧀 ¿Las patitas de tu perro huelen a frituras de queso? Este olor es completamente normal y se debe a la microbiota que protege sus almohadillas.

Infografía de @UniversumMuseo. ⬇️ pic.twitter.com/Ag8yI9ebx7 — UNAM Global (@unamglobal) September 24, 2026

¿Qué microorganismos producen el olor en las patitas de tu perro?

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus redes sociales, ha explicado que este peculiar olor en las patitas de los perros podría deberse a la microbiota, que es el conjunto de microorganismos que habitan de manera natural distintas partes del organismo, incluyendo la piel y las almohadillas.

Entre estos microorganismos se encuentran bacterias que podrían estar relacionadas con este olor, como Proteus y Pseudomonas, las cuales tienen presencia tanto en animales como en diferentes ambientes.

¿Qué son Proteus y Pseudomonas?

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM) puntualiza que la presencia de estas bacterias por sí misma no representa una infección, aunque algunas especies sí podrían actuar como patógenos, es decir, microorganismos capaces de causar enfermedades bajo determinadas condiciones.

La NLM describe a Proteus como un género de bacterias gramnegativas con forma de bacilo, es decir, bacterias con una estructura alargada similar a un bastón que se pueden encontrar en los intestinos de humanos y de una gran variedad de animales, así como en el suelo y el agua.

Mientras que Pseudomonas también es un género de bacterias gramnegativas con forma de bacilo, pero se caracteriza por estar ampliamente distribuido en la naturaleza, algunas de sus especies pueden encontrarse, por ejemplo, en el suelo y el agua.

Ambas bacterias están relacionadas con este peculiar olor de las patas de los perros, la presencia del aroma no necesariamente significa que exista una mala higiene o una enfermedad, sino que puede estar relacionada con los microorganismos que habitan de manera natural en sus patitas.

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