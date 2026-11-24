Uno TV entró al centro de adiestramiento de las Fuerzas Especiales del Ejército. Ahí, los ejercicios incluyen fuego real, simuladores, tiro de precisión, rápel y pruebas de resistencia física y mental. Semanas después, los Murciélagos participaron en el operativo de Guasave.

El 20 de noviembre, en Guasave, Sinaloa, fuerzas especiales del Ejército conocidas como Murciélagos participaron en el operativo para detener a Fausto Isidro Meza Flores, el “Chapo Isidro”. También intervinieron fuerzas especiales de la Guardia Nacional —los Lobos— y elementos comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Seis semanas antes, el 6 de octubre, Uno TV entró al centro donde se preparan los Murciélagos. Las imágenes no son del operativo en Guasave: muestran ejercicios de entrenamiento, algunos con fuego real.

El recorrido por el adiestramiento permite ver cómo se prepara una fuerza que después participó en una misión de alto riesgo.

Entrar, avanzar, coordinarse

El primer ejercicio se desarrolla en un inmueble. Se escucha la instrucción: “grupo de intervención entra a casa”. Los elementos avanzan coordinados y pasan de un espacio a otro. En otro momento, la orden indica el ingreso a un cuarto. Los disparos que acompañan la práctica son reales.

El capitán segundo Jesús Cárcamo explica que el adiestramiento incluye el manejo de armas cortas y largas, además de preparación para operar en distintos terrenos.

En Guasave, Defensa informó que, después de que las fuerzas desplegadas fueron agredidas con disparos y explosivos, la fuerza de captura ingresó a la casa donde se encontraban los objetivos. La dependencia describió el operativo en tres fases: arribo al área, seguridad y captura, y evacuación.

Practicar antes de salir al terreno

La preparación continúa en simuladores de tiro. Frente a una pantalla, los elementos practican y ajustan su respuesta sin estar en un campo de tiro. La tecnología complementa el entrenamiento con armas y permite repetir los ejercicios.

Después, cambia la distancia y la altura. Los francotiradores practican desde posiciones estratégicas; otros ejercicios los llevan a descender con rápel. La concentración y el control del arma son centrales en cada práctica.

Cárcamo describe esa confianza como parte del trabajo: saber que el compañero domina su armamento y puede controlarlo bajo presión.

Resistencia para seguir

En la pista, el ritmo vuelve a cambiar. Las instrucciones combinan disparar y correr. Cada repetición exige mantener la coordinación mientras aumenta el cansancio.

“Demanda mucha resistencia por parte de nosotros, física, pero sobre todo mental”, dice el capitán. “Hay un espíritu que te dice: ‘hay que continuar’, ‘hay que seguir adelante’”.

El 20 de noviembre, los Murciélagos participaron en la operación para detener a el “Chapo Isidro” junto con otras fuerzas. Defensa informó que el despliegue llegó al área del objetivo alrededor de las 19:50 horas; después de la captura, los detenidos fueron evacuados y trasladados a la Ciudad de México.

El entrenamiento que registró Uno TV muestra, paso a paso, la preparación de las Fuerzas Especiales del Ejército que estuvieron entre las unidades desplegadas en Guasave.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.