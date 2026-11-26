La bancada del PAN radicalizará sus acciones si el Instituto Nacional Electoral (INE) ratifica la fórmula de asignación de diputaciones plurinominales de 2024 en la elección del próximo año.

“Si ellos deciden volver a regalarle a Morena 19 por ciento de diputados que los ciudadanos no les dieron, para nosotros el INE está muerto y se van a topar con nosotros” Ricardo Anaya Cortés / coordinador del PAN, Senado

Cuestionado sobre la posibilidad de no participar en los comicios si el árbitro electoral mantiene ese criterio, el panista Ricardo Anaya advirtió:

“Lo decimos con toda claridad, es de tal importancia lo que va a decidir el INE el lunes que todo está sobre la mesa” Ricardo Anaya Cortés / coordinador del PAN, Senado

Sin embargo, desde Morena cuestionaron la postura panista.

“¿Cómo es posible que, si alguien se ha beneficiado de este modelo, que ha sido Acción Nacional, esté pensando en eso? Ni siquiera lo pensaría… si así fuera, yo creo que es porque durmieron debajo de la almohada con las encuestas; a lo mejor es por eso” Ignacio Mier Velazco / coordinador de Morena, Senado

Por su parte, el presidente del Senado, Higinio Martínez, aseguró que no existen motivos para descalificar el proceso electoral en marcha.

“Yo los exhorto a que pongan a buscar a sus candidatos, las mejores mujeres y hombres, porque la elección se va a decidir el próximo 7 de junio; no se decide antes, se decide el día de la elección con la participación de los ciudadanos. Yo lo que invito a ellos y a mi partido es que elijan a los mejores candidatos” Higinio Martínez Miranda / Presidente del Senado

El próximo lunes 30 de noviembre, el Consejo General del INE definirá la fórmula de asignación de plurinominales para las elecciones del 2027.

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