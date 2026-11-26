Partidos impugnaron diseño de boleta electoral. Foto: Cuartoscuro

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar y justificar los ajustes al tamaño de los emblemas de los partidos políticos que aparecerán en la boleta del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el pleno revocó el acuerdo del Consejo General del INE sobre el diseño e impresión de la documentación electoral, luego de los recursos de apelación promovidos por PAZ, Morena y Movimiento Ciudadano.

Partidos cuestionan diferencias en el tamaño de sus logotipos en la boleta

Los partidos inconformes señalaron que los cambios carecían de una justificación técnica actualizada y podían generar diferencias en la presencia visual de los emblemas, lo que, a su juicio, afectaría las condiciones de equidad durante la votación.

Así lo expuso el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón al presentar los argumentos de las impugnaciones:

“Sostienen que las modificaciones carecen de una justificación técnica y generan diferencias en la presencia visual de los distintos emblemas partidistas, lo que podría afectar, dicen, las condiciones de equidad en la contienda al momento de emitir la votación”.

El INE argumentó que tomó como antecedente metodológico un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de 2021 y que realizó una nueva valoración ante la incorporación de nuevos partidos.

Sin embargo, la mayoría del pleno consideró que el instituto no explicó suficientemente cómo los ajustes individuales garantizan un equilibrio visual entre todos los emblemas que aparecerán en la boleta electoral.

Magistrado Reyes Rodríguez vota en contra de revocar el acuerdo del INE

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció en contra del proyecto, al considerar que el INE sí justificó los cambios aplicados a los logotipos de los partidos políticos.

“Considero que el Instituto Nacional Electoral sí justificó adecuadamente los ajustes realizados a los emblemas de los partidos políticos, por lo que se debe confirmar el acuerdo impugnado”.

También sostuvo que los cambios contaban con respaldo técnico y que no era necesario exigir una justificación adicional.

“Los ajustes realizados por el INE cuentan con un sustento técnico, suficiente para explicar el diseño, los cambios y llevar a cabo esta distribución de logotipos que hizo; en segundo lugar, el proyecto exige una justificación adicional que desde mi perspectiva no resulta jurídicamente necesaria”.

INE deberá emitir un nuevo acuerdo sobre los emblemas

Con la revocación del acuerdo, el Consejo General del INE deberá emitir una nueva resolución en la que explique y justifique los criterios utilizados para definir el tamaño de los emblemas partidistas.

El instituto deberá determinar si cuenta con elementos suficientes para sustentar los ajustes o si necesita solicitar una nueva evaluación técnica especializada.

La decisión del TEPJF no establece por sí misma un nuevo tamaño para los logotipos, sino que ordena al INE fundamentar adecuadamente cómo quedarán distribuidos en la boleta electoral de 2027.

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