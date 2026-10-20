Expulsan a Conatrib de organismo internacional por reforma judicial

Jufed celebra expulsión por reforma judicial. FOTO: Getty

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib) por su respaldo a la reforma judicial que permite elegir a jueces y magistrados mediante el voto popular.

La decisión fue tomada durante una reunión del organismo internacional, que consideró que la postura de la Conatrib no cumple con sus principios de independencia judicial.

¿Se puede representar a quienes imparten justicia sin defender su independencia?



La CONATRIB fue expulsada de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) por su respaldo a la reforma judicial.



Esta decisión abre una discusión de fondo sobre la congruencia y la responsabilidad… pic.twitter.com/hWwGDcGsML — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 19, 2026

¿Por qué expulsaron a la Conatrib?

La expulsión se aprobó con 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones, según los reportes periodísticos sobre el caso.

La UIM sostiene que la selección de jueces debe basarse en sus conocimientos, experiencia y trayectoria profesional.

La Conatrib, encabezada por Rafael Guerra, defendió la reforma judicial al señalar que forma parte de los cambios aprobados en México.

Jufed celebra expulsión por reforma judicial

Mediante un comunicado publicado el 19 de octubre, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) celebró la decisión.

La organización señaló que la elección popular de jueces y magistrados afecta, desde su perspectiva, la independencia de los tribunales.También sostuvo que los jueces deben trabajar sin presiones políticas para garantizar decisiones imparciales.

Con esta resolución, la Conatrib queda fuera de la Unión Internacional de Magistrados.

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