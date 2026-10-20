México suspende importación de pollo de Brasil por brote de enfermedad de Newcastle

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

México suspendió este lunes la importación de carne de pollo proveniente de Brasil, debido a un brote de la enfermedad de Newcastle en territorio del primer exportador mundial de ese producto, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se trata de una infección respiratoria altamente contagiosa entre las aves, que provoca alteraciones nerviosas, disminución de la producción de huevo y elevados índices de mortalidad, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Sin embargo, la enfermedad de Newcastle no representa un riesgo grave para el ser humano.

🚨 México frena importación avícola de Brasil 🇲🇽🇧🇷



Por brote de Newcastle en Nova Itaberaba, Santa Catarina, AGRICULTURA a través del Senasica suspendió la importación de productos avícolas brasileños.



¿Qué se frena?

Pollo, despojos, huevo fértil, pollitos de hasta 3 días, aves… pic.twitter.com/3VRmMPxnYM — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 20, 2026

Además de la carne del pollo, la suspensión aplica a otros productos de origen avícola, como aves vivas y huevo fértil, señaló la dependencia federal en un comunicado, agregando que “la medida se tomó con el propósito de proteger la producción avícola nacional, en virtud de que México es un país libre de la enfermedad de Newcastle”.

Autoridades brasileñas detectaron el domingo un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos en Nova Itaberaba, Santa Catarina, al sur del país, según la agencia pública de noticias de Brasil. Clausuraron el establecimiento e informaron que implementarán medidas de control y erradicación del brote.

Siendo esta la segunda vez que México suspende la importación de productos avícolas de Brasil en año y medio. En 2025, México, China, la Unión Europea y otros países latinoamericanos frenaron durante mayo y junio las importaciones de pollo brasileño debido a un brote de gripe aviar.

Brasil exporta un 30% de su producción de pollo, según cifras oficiales, y México es uno de los principales destinos.

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