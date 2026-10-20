Defensa de César Jáuregui acusa motivaciones políticas contra su cliente

La defensa legal del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusó que su detención podría responder a motivaciones políticas para impedir que participe en la contienda por la presidencia municipal de Chihuahua.

En entrevista, su abogado Héctor Villasana señaló al Gobierno federal de utilizar el proceso judicial para frenar las aspiraciones políticas del exfuncionario, quien enfrenta una investigación por el presunto delito de traición a la patria.

Villasana aseguró que la detención ocurre cuando están por definirse las candidaturas municipales. Según el abogado, Jáuregui encabezaba las encuestas para contender por la alcaldía de Chihuahua.

El defensor calificó el caso como una estrategia política que, desde su perspectiva, busca debilitar las posibilidades del PAN y favorecer a Morena en la capital del estado.

También mencionó un distanciamiento entre Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos, luego de que el exfiscal manifestó su intención de buscar la candidatura municipal.

César Jáuregui enfrentará audiencia en el Altiplano

El abogado confirmó que Jáuregui tendrá una audiencia a las 8:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal del Altiplano, donde conocerá formalmente los hechos por los que es investigado.

Explicó que, previamente, un juez de Chihuahua permitió al exfiscal continuar su proceso en libertad bajo medidas cautelares. Sin embargo, agentes federales ejecutaron otra orden de captura cuando salía del centro de justicia.

Las acusaciones de motivaciones políticas corresponden a declaraciones de la defensa y no han sido acreditadas judicialmente.

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