Audios revelan que Grecia Quiroz habría respaldado defensa de escoltas detenidos por el caso Manzo

A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, audios obtenidos por Uno TV revelan presuntas gestiones de Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta, para apoyar a los siete escoltas detenidos por el crimen.

Las grabaciones, correspondientes a una conversación del 25 de noviembre de 2025, muestran a Samuel García Rivero, entonces funcionario municipal, como intermediario entre la administración local y los familiares de los agentes detenidos. En el diálogo se habla de canalizar a los familiares y de entregar artículos personales a los reclusos.

Audios mencionan apoyo legal y artículos personales para escoltas

En uno de los fragmentos, García Rivero relata que preguntó directamente a la presidenta municipal qué debía hacer cuando acudieran familiares de los detenidos. Según su testimonio, la instrucción fue recibir el aviso para que pudieran acudir con ella.

Dejé de dicho desde el sábado que vinieron unas familiares que, en cuanto viniera alguien, me avisaran para poderlos canalizar. Yo le pregunté a la presidenta directamente cuál es la instrucción, me dijo: ‘Cuando llegue alguien, algún familiar, avísanos para que venga para acá’.

El exfuncionario también menciona que se habían comprado ropa y artículos de uso personal para los escoltas, aunque en la conversación señala que desconocía si ya se los habían entregado.

En otro momento, un abogado contratado por familiares de los detenidos reconoció que los agentes ya contaban con representación legal. El litigante dijo que esperaba encontrar una situación distinta y agradeció el respaldo que, según la conversación, recibían por parte de la presidenta municipal y su equipo.

Obviamente íbamos con la lógica de que no tenía asistencia legal, pero, vaya, nos llevamos la grata sorpresa de que tienen este respaldo por parte de la señora presidenta, por parte de ustedes, lo cual agradecemos mucho.

Investigación por el asesinato de Carlos Manzo dio un giro

En la misma conversación, García Rivero cuestionó la versión de que alguien hubiera filtrado la ubicación del exalcalde antes del ataque. El entonces funcionario consideró ilógica esa posibilidad y afirmó que Manzo solía transmitir en vivo el lugar donde se encontraba.

Eso que dicen de que alguien dio su ubicación a mí me suena un poco ilógico porque él siempre era así en vivo de donde estaba.

Sin embargo, meses después, las investigaciones dieron un giro. El 8 de enero, Samuel García Rivero fue detenido y señalado como presunto informante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y como presunto responsable de filtrar la agenda del alcalde asesinado.

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