ONU advierte indicios de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México

ONU alerta por situación de desaparecidos en México. Foto: Cuartoscuro

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México se cometen como crímenes de lesa humanidad y alertó sobre la persistencia de esta práctica.

El pronunciamiento se realizó durante una comparecencia ante la Asamblea General.

Activan por primera vez el Artículo 34 para apoyar a México

Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, informó que el organismo activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que busca impulsar la cooperación internacional.

“Existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”. Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Albán enfatizó que este mecanismo busca canalizar el auxilio técnico e internacional a las instituciones y colectivos mexicanos.

Entre las áreas en las que podría canalizarse la cooperación están:

Búsqueda de personas desaparecidas

Investigación

Esclarecimiento de la verdad

Crisis forense

Protección de las víctimas y sus familias

Albán señaló que, según la delegación mexicana, durante el último año fueron localizadas 16 mil personas, de un total de 136 mil desaparecidas registradas oficialmente.

¿Qué implica la activación de este mecanismo de la ONU?

La activación del mecanismo de la ONU es claro:

No hay imputación directa al Estado : la decisión del Comité no implica una declaración de responsabilidad internacional ni atribuye al Gobierno federal una política orientada deliberadamente a cometer estos crímenes.

: la decisión del Comité no implica una declaración de responsabilidad internacional ni atribuye al Gobierno federal una política orientada deliberadamente a cometer estos crímenes. Mecanismo preventivo de alerta : el objetivo principal es coordinar esfuerzos globales en áreas críticas como búsqueda de personas, investigación penal, atención a la crisis forense y protección a familias.

: el objetivo principal es coordinar esfuerzos globales en áreas críticas como búsqueda de personas, investigación penal, atención a la crisis forense y protección a familias. Resultados previos: hasta la fecha, el trabajo conjunto bajo estos marcos de la Convención ha contribuido a la localización de 574 personas, 437 de ellas encontradas con vida.

Organismos internacionales, “última esperanza” para las familias de las víctimas

El titular del Comité subrayó la relevancia institucional que representan estos organismos internacionales frente al rezago y la saturación que enfrentan las instancias locales de procuración de justicia.

“Para muchas víctimas de este horrendo crimen, las Naciones Unidas y sus mecanismos de Derechos Humanos son la última esperanza de obtener respuestas, especialmente cuando los mecanismos nacionales de protección y justicia son insuficientes”. Juan Pablo Albán

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