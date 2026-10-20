“Tráiganmelo con vida”: suplica hijo del único campesino que sigue secuestrado en Guerrero

Hijo de campesino secuestrado pide ayuda para localizar a su padre. Foto: Pexels

A través de un video difundido en redes sociales, un niño pidió a presuntos integrantes de La Familia Michoacana que liberen con vida a su padre, Domingo Atanacio Quirino, un campesino que padece una enfermedad y permanece secuestrado desde el pasado 24 de septiembre.

“Por favor, tráiganmelo con vida”, expresó el menor en la grabación, en la que también pidió a los presuntos captores que informen dónde se encuentra su padre para poder ir por él.

Hijo pide liberar a Domingo Atanacio Quirino

En el video, publicado en un perfil de Facebook de reciente creación, el niño solicita que su padre sea liberado y regrese sano y salvo con su familia.

“Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo”, expresó.

La publicación fue acompañada por un mensaje en el que se pide compartir la grabación para ayudar a localizar a Domingo. Su familia mantiene la exigencia de conocer su paradero y lograr que regrese con vida.

Domingo se encontraba junto con los demás campesinos cuando fueron privados de la libertad. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, no aparece en los videos que circularon durante el cautiverio, en los que otros hombres fueron obligados a declararse integrantes de un grupo delictivo rival.

A través de un desgarrador video, un niño suplicó a presuntos integrantes de "La Familia Michoacana" que liberen a su padre, Domingo Atanacio Quirino, un campesino que se encuentra enfermo y que fue secuestrado junto a otras siete personas el pasado 24 de septiembre en el ejido… pic.twitter.com/SJiByuCgn5 — Uno TV (@UnoNoticias) October 20, 2026

¿Qué pasó con los campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero?

El 24 de septiembre, ocho personas fueron privadas de la libertad en el ejido El Balcón, en la sierra de Guerrero. Tras operativos de búsqueda y acciones de seguridad, siete de ellas fueron localizadas con vida.

El primero fue el menor Jordi Alberto, liberado el 4 de octubre. Posteriormente, el 16 de octubre, fuerzas federales y estatales localizaron a seis campesinos mediante un operativo terrestre.

Las personas localizadas fueron identificadas como:

Nicolás Atanacio González , de 75 años.

, de 75 años. Fidel Quirino Atanacio , de 54 años.

, de 54 años. Isidro Brito Arriola , de 32 años.

, de 32 años. Eulises Medrano López , de 26 años.

, de 26 años. José Leodanis Medrano López , de 24 años.

, de 24 años. Everardo León Atanacio, de 17 años.

Con estos hallazgos, Domingo Atanacio Quirino permanece como la única víctima del secuestro masivo cuyo paradero no ha sido esclarecido.

Comunidades de Guerrero exigen localizar al campesino

La desaparición de los ocho campesinos provocó movilizaciones de habitantes de la región. Más de 2 mil pobladores de alrededor de 50 comunidades marcharon en Técpan de Galeana y bloquearon la carretera Zihuatanejo-Acapulco para exigir el regreso con vida de las víctimas.

Además, 319 comunidades serranas acordaron coordinarse para llevar sus demandas ante el Gobierno federal. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se pronunció públicamente sobre el caso el 9 de octubre.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la sierra, el secuestro podría estar relacionado con disputas por el control de tierras y el aprovechamiento de recursos naturales, agrícolas y forestales.

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