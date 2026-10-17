Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por presuntos delitos del servicio público

César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, fue detenido este sábado 17 de octubre de 2026 por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, luego de un operativo contra un narcolaboratorio vinculado al caso CIA.

La detención ocurre después de que un juez de primera instancia en materia penal de Chihuahua librara una orden de aprehensión contra César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo. La resolución judicial está fechada el 16 de octubre de 2026 y señala los delitos por los que ambos son investigados.

De acuerdo con el documento firmado por el juez Luis Alberto Simental Ortega, la orden de captura contra Jáuregui contempla los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en el Código Penal del estado.

La resolución también autoriza la aprehensión de Guillermo Arturo Zuany Portillo por esos dos delitos y por falsedad ante autoridades con penalidad agravada. Hasta la información disponible, Zuany Portillo no aparece en el Registro Nacional de Detenciones.

¿De qué delitos acusan a César Jáuregui y Guillermo Zuany?

El documento judicial detalla los delitos que se atribuyen a los dos señalados, así como los artículos del Código Penal de Chihuahua que los contemplan.

En el caso de César Gustavo Jáuregui Moreno, la orden de aprehensión incluye los siguientes delitos:

Ejercicio ilegal del servicio público , previsto en el artículo 253, fracciones II y IV, del Código Penal del estado

, previsto en el artículo 253, fracciones II y IV, del Código Penal del estado Coalición, contemplado en el artículo 260 del mismo ordenamiento

La resolución establece que, por una de las imputaciones, Jáuregui y Zuany Portillo son señalados como presuntos coautores de delitos cometidos en perjuicio del servicio público. También contempla una orden contra el exfiscal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en calidad de autor material, conforme a los términos especificados en el documento.

En cuanto a Guillermo Arturo Zuany Portillo, el juez autorizó la orden de aprehensión por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, además de falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

Este último delito está previsto en el artículo 308 del Código Penal de Chihuahua. El documento judicial lo señala como presunto autor material de esa conducta.

Las órdenes de aprehensión se emitieron después de que el juez valorara los antecedentes de investigación presentados por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Juez de Chihuahua ordena las aprehensiones el 16 de octubre

La resolución fue emitida el viernes 16 de octubre de 2026 por Luis Alberto Simental Ortega, juez de primera instancia en materia penal de Chihuahua.

En el oficio dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado, el juzgador comunicó los puntos resolutivos que autorizan las órdenes de aprehensión.

El documento indica que la Fiscalía deberá recibir tres copias certificadas del oficio. Una de ellas deberá entregarse a los imputados al momento de su captura, mientras que las restantes se destinarán a los fines señalados por la autoridad judicial.

También establece que, inmediatamente después de las capturas, los imputados deberán ser puestos a disposición del tribunal correspondiente.

La resolución precisa que el oficio contiene los puntos resolutivos y no la transcripción íntegra de la decisión judicial. Para ello, cita el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 67 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Detención de César Jáuregui ocurre tras operativo contra narcolaboratorio

La detención de César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, se reportó el 17 de octubre, después de un operativo contra un narcolaboratorio vinculado al caso CIA.

La información proporcionada relaciona temporalmente el arresto con ese operativo y señala que el exfuncionario enfrenta una investigación por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.

La orden judicial, sin embargo, identifica de manera expresa los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En el caso de Guillermo Arturo Zuany Portillo, también incluye falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

Hasta el momento, los datos del documento permiten establecer que un juez autorizó las órdenes de aprehensión contra ambos señalados. En el caso de Zuany Portillo, la información disponible indica que todavía no figura en el Registro Nacional de Detenciones.

La situación jurídica de los imputados deberá determinarse conforme al procedimiento correspondiente. La emisión de una orden de aprehensión y la atribución de presuntos delitos no equivalen, por sí mismas, a una sentencia condenatoria.

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