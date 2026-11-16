México registra 251 homicidios en segunda semana de noviembre; Edomex encabeza cifras con 29 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la segunda semana de noviembre de 2026, México registró 251 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Estado de México encabezó la lista nacional con 29 casos.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 135 homicidios, de los cuales 37 se registraron el viernes 13, 48 el sábado 14 y 50 el domingo 15 de noviembre.

La SSPC registró 251 asesinatos entre el lunes 9 de noviembre y el domingo 15 de noviembre de 2026, lo que representa una reducción de 10.68% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 281.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Estado de México: 29

Homicidios por día y estados con más denuncias:

9 de noviembre: 25

Edomex: 3

Sinaloa: 3

Guanajuato: 2

10 de noviembre: 33

Edomex: 4

Sinaloa: 3

Guanajuato: 1

11 de noviembre: 30

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

Edomex: 3

12 de noviembre: 28

Edomex: 5

Guanajuato: 2

Sinaloa: 1

13 de noviembre: 37

Edomex: 5

Sinaloa: 5

Guanajuato: 3

14 de noviembre: 48

Sinaloa: 5

Edomex: 4

Guanajuato: 3

15 de noviembre: 50

Edomex: 5

Baja California:5

Sinaloa: 4

Total en la semana: 251

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 45 mil 085 homicidios dolosos.

¿Qué estados encabezan cifras en lo que va de noviembre?

Del 1 al 15 de noviembre de 2026, el estado que concentra el mayor número de denuncias por homicidio doloso es el Estado de México con 68 registros, seguido de Sinaloa con 62 y Guanajuato con 56.

Hasta el corte referido, en estos estados fue donde más denuncias por homicidios se concentraron:

Estado de México: 68

Sinaloa: 62

Guanajuato: 56

Guerrero: 38

Baja California: 35

Homicidios en octubre en Sinaloa se dispararon

En octubre, Sinaloa sumó 155 asesinatos, la segunda cifra más alta del país, detrás del Estado de México, con 160.

Sin embargo, los 155 casos representan el registro mensual más elevado en Sinaloa en lo que va de 2026.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Septiembre: 114

Octubre: 155

Los cinco estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en octubre de 2026 fueron los siguientes:

Edomex: 160

Sinaloa: 155

Guanajuato: 124

Baja California: 76

Chihuahua: 73

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