IMSS-Bienestar lleva 2 años sin recibir recursos federales para operar: Éctor Jaime

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no recibe recursos federales para operar el programa IMSS-Bienestar desde 2024, aseguró el diputado Éctor Jaime, quien agregó que buscarán incluirlo en el Presupuesto 2027.

Asimismo, acotó que el instituto solicitó a Hacienda su inclusión en el presupuesto de este año, pero le fue negado, por lo que ha tenido que dar atención a población sin seguridad social con sus propios recursos, obtenidos principalmente de las aportaciones de trabajadores.

Tenemos un oficio que señala que el IMSS pidió que regresara el programa IMSS-Coplamar en 2026. Vieron el desastre, pero Hacienda no lo autorizó.



Por lo que este año tú, como trabajador afiliado al IMSS, estás pagando los servicios de salud que el Gobierno federal debería… pic.twitter.com/2PSQzxuq3V — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) October 21, 2026

¿Por qué el IMSS-Bienestar no recibe recursos federales?

A través de su cuenta de X, el diputado federal del Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime, adelantó que su bancada buscará incluir en el Presupuesto 2027 recursos federales al Programa Presupuestario (Pp) 5038 “Programa IMSS-BIENESTAR”, parte del Ramo 19 “Aportaciones a Seguridad Social”.

Ello, luego de que destacó que 2024 fue el último año en que el IMSS recibió ingresos para la atención de 11 millones de mexicanos sin seguridad social, teniendo que solventar la operación de dicho programa de su propio dinero, pese a haber absorbido las propiedades y unidades en las que este brinda sus servicios.

De igual forma, en su mensaje adjuntó la imagen del oficio en el que la Secretaría de Hacienda pide al IMSS gestionar la desaparición del apartado Pp 5038 del Presupuesto 2026, asegurando buscar “evitar duplicidades en la atención de la población no derechohabiente” y ceñirse al decreto correspondiente a la Ley de Egresos de este año.

Mientras que, aunque la aportación federal para atender a dicha población ha existido desde 1979, con la creación del programa IMSS-Coplamar, cambiando de nombre a Solidaridad y Oportunidades, hasta su desaparición en 2025, con su transición para ser absorbido por la institución.

Toda vez que el legislador remarcó que la atención a los usuarios de este programa debería ser pagada por el Gobierno federal, y no con las aportaciones de los trabajadores derechohabientes.

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