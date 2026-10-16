Mejorar la pensión: con Modalidad 40 puedes cotizar al IMSS sin tener patrón

Existe la Modalidad 40 para algunas personas. Foto: Cuartoscuro

Cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es posible aunque se haya dejado de laborar en un centro de trabajo formal; esto es porque existe la Modalidad 40, se trata de un esquema que permite sumar semanas de cotización y elegir el salario base con el que realizarás tus aportaciones para el retiro.

La alternativa de la Modalidad 40 pretende ayudar a mejorar las condiciones de pensión, aunque sus efectos dependen de si perteneces al régimen de la Ley del IMSS de 1973 o de 1997.

¿Qué beneficios ofrece la Modalidad 40?

La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, permite acceder a los seguros de Invalidez y Vida, así como de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

El monto de la pensión puede verse favorecido por el salario base elegido y las semanas cotizadas, según el régimen aplicable y las condiciones de cada persona.

Sin embargo, es importante considerar que esta modalidad no incluye servicios médicos. Quienes necesiten atención de salud pueden revisar la opción del Seguro de Salud para la Familia del IMSS.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirte?

Para solicitar la Modalidad 40 debes cumplir con estas condiciones:

Haber sido dado de baja del régimen obligatorio del IMSS.

Contar con al menos 52 semanas cotizadas en los cinco años anteriores a la baja .

. Presentar la solicitud dentro de un plazo máximo de 12 meses a partir de la fecha de baja.

También puedes solicitar que la inscripción tenga efectos retroactivos desde el día siguiente a tu baja. En ese caso, deberás cubrir las cuotas correspondientes al periodo transcurrido, además de las actualizaciones y recargos legales aplicables.

¿Cómo hacer el trámite?

Existen dos opciones para registrarte:

En línea:

Ingresa al portal de Servicios Digitales del IMSS. Captura tu CURP y correo electrónico. Confirma tu domicilio y elige el salario base de cotización. Confirma tus datos y espera la respuesta, que se entrega en un plazo de cinco días hábiles.

El salario elegido no puede ser inferior al último registrado ante el IMSS ni superar el equivalente a 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Presencial:

Acude a la Subdelegación del IMSS con identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y un escrito libre en el que solicites la inscripción. El resultado también se entrega en cinco días hábiles.

¿Cuánto debes pagar y cuándo termina?

El asegurado debe cubrir íntegramente las cuotas, calculadas con base en el salario elegido y los porcentajes establecidos en la ley. Las aportaciones pueden pagarse por adelantado, conforme a las condiciones aplicables.

La modalidad puede terminar si se dejan de cubrir las cuotas durante dos meses, bajo la Ley de 1997, o durante tres bimestres consecutivos, bajo el esquema de 1973.

Antes de optar por la Modalidad 40 se recomienda revisar las semanas cotizadas, el régimen al que se pertenece, así como el costo de las aportaciones para determinar si es la alternativa que se ajusta a los planes de retiro.

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