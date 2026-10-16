Trabajadores del IMSS bloquean de manera intermitente la carretera México-Pachuca en Tecámac

Bloqueo intermitente de trabajadores del IMSS. Foto: Fernando Cruz

Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza un bloqueo intermitente en ambos sentidos de la carretera federal México-Pachuca, a la altura de la Clínica IMSS 200, en Tecámac, Estado de México. La movilización ha provocado caos vehicular y ha dejado a varios automovilistas atrapados.

Trabajadores del IMSS bloquean la carretera México-Pachuca

El bloqueo se lleva a cabo frente a la Clínica IMSS 200, donde los trabajadores decidieron cerrar de manera intermitente la circulación en ambos sentidos de la vialidad.

La movilización forma parte de las protestas anunciadas el jueves durante una conferencia de prensa por personal del sindicato en la Ciudad de México.

Aunque inicialmente se informó que el bloqueo se realizaría en la autopista México-Pachuca, durante las primeras horas de este viernes los trabajadores se concentraron frente a la clínica del IMSS en Tecámac.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Trabajadores del #IMSS realizan bloqueos intermitentes en la carretera federal México-Pachuca, a la altura de la clínica 200, en #Tecámac, Estado de México.

📢 Alrededor de 30 trabajadores cierran por lapsos ambos sentidos de la vialidad, como parte de las… pic.twitter.com/z77Ujuejwo — Uno TV (@UnoNoticias) October 16, 2026

Reportan otros bloqueos del IMSS en Ecatepec

Al mismo tiempo, se registran bloqueos relacionados con las movilizaciones del IMSS en Vía Morelos, en Ecatepec, y en avenida Central, en dirección a la Ciudad de México.

Estas protestas también afectan la circulación en las vialidades mencionadas.

¿Cuánto durará el bloqueo en Tecámac?

Hasta el momento, no se ha anunciado si el bloqueo intermitente en la carretera federal México-Pachuca se prolongará por más tiempo o si los trabajadores se trasladarán hacia la autopista.

La situación mantiene afectada la circulación en ambos sentidos, por lo que se recomienda a los automovilistas considerar las afectaciones antes de transitar por la zona.

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