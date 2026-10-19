Día de Muertos 2026: ¿cuánto cuesta poner una ofrenda y qué materiales necesitas?

Recuerda a tus seres queridos y economiza. Foto: Getty Images

Preparar una ofrenda para el Día de Muertos no tiene que representar un gasto elevado, ya que su costo depende del presupuesto de cada familia, así como del tamaño del altar, los adornos y los alimentos que se coloquen.

Una versión sencilla puede costarunos cientos de pesos, mientras que una ofrenda tradicional de varios niveles puede alcanzar los mil 500 pesos y una instalación familiar más grande superar los 4 mil pesos.

De acuerdo con “Quién es Quién” de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las estimaciones comerciales sitúan el costo de un altar básico entre 350 y 600 pesos; uno tradicional de tres niveles puede requerir de 900 a mil 500 pesos, y una ofrenda de mayor tamaño, con abundantes flores, veladoras y platillos, puede superar los 4 mil pesos.

Para calcular cuánto gastar, conviene identificar los elementos indispensables y comparar los precios antes de comprar.

¿Cuánto cuestan los materiales para una ofrenda de Día de Muertos?

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con costos tanto de la herramienta de la Profeco como consultados por Unotv.com en mercados locales y supermercados, una ofrenda tiene los siguientes costos aproximados:

Flor de cempasúchil: entre 25 y 65 pesos por maceta y de 60 a 120 pesos por ramo

entre 25 y 65 pesos por maceta y de 60 a 120 pesos por ramo Pan de muerto: desde 9 pesos por pieza pequeña hasta 35 pesos por una tradicional de mayor tamaño. También hay paquetes de varias piezas que pueden costar entre 75 y 78 pesos

desde 9 pesos por pieza pequeña hasta 35 pesos por una tradicional de mayor tamaño. También hay paquetes de varias piezas que pueden costar entre 75 y 78 pesos Veladoras: entre 13.40 y 35 pesos por pieza, dependiendo del tamaño y la presentación

entre 13.40 y 35 pesos por pieza, dependiendo del tamaño y la presentación Papel picado: entre 15 y 30 pesos, según la cantidad de piezas incluidas

entre 15 y 30 pesos, según la cantidad de piezas incluidas Calaveritas de azúcar: de 20 a 50 pesos por pieza. También se venden paquetes de miniaturas desde 20 pesos por 25 unidades

de 20 a 50 pesos por pieza. También se venden paquetes de miniaturas desde 20 pesos por 25 unidades Copal: alrededor de 115 pesos por una presentación de 100 gramos

alrededor de 115 pesos por una presentación de 100 gramos Sahumerio de barro: aproximadamente 55 pesos

aproximadamente 55 pesos Incienso: cerca de 25 pesos por un paquete de 20 varitas

cerca de 25 pesos por un paquete de 20 varitas Frutas de temporada: guayaba, caña y mandarina pueden representar un gasto aproximado de 60 pesos por kilogramo, aunque el precio cambia según el producto y el establecimiento

guayaba, caña y mandarina pueden representar un gasto aproximado de 60 pesos por kilogramo, aunque el precio cambia según el producto y el establecimiento Sal: desde 12.50 pesos por una bolsa de 750 gramos

desde 12.50 pesos por una bolsa de 750 gramos Alimentos para la ofrenda: ingredientes como calabaza, camote, mandarina y mole tienen precios variables. Si se prepara un platillo de mole con arroz, el gasto estimado puede ser de 170 a 200 pesos

ingredientes como calabaza, camote, mandarina y mole tienen precios variables. Si se prepara un platillo de mole con arroz, el gasto estimado puede ser de 170 a 200 pesos Bebidas: algunas opciones, como el vino, se encuentran desde 89 pesos, mientras que la cerveza puede costar desde 25 pesos, según la presentación

Los precios dependen del tamaño, la presentación y el lugar de compra. Por ejemplo, una pieza pequeña de pan de muerto puede encontrarse desde 9 pesos, mientras que los paquetes familiares y las versiones especiales tienen un costo mayor.

En el caso de las calaveritas, también hay opciones para distintos presupuestos. Las miniaturas pueden comprarse en paquetes, mientras que las piezas de azúcar o chocolate de mayor tamaño se venden individualmente o en presentaciones múltiples.

¿Cuánto cuesta poner una ofrenda sencilla, tradicional o grande?

El presupuesto también depende de cuántos niveles tenga el altar y de la cantidad de elementos que se incluyan.

Ofrenda sencilla: de 350 a 600 pesos. Puede incluir una o dos macetas de cempasúchil, veladoras, papel picado, fruta, pan de muerto, agua, sal y una fotografía de la persona a quien se dedica. Si se reutilizan adornos o se compran únicamente los elementos necesarios, el gasto puede reducirse.

Ofrenda tradicional: de 900 a mil 500 pesos. Un altar de tres niveles puede llevar más flores, alrededor de seis veladoras, calaveritas de azúcar, copal, frutas variadas, varios panes de muerto y un platillo preparado, como mole con arroz.

Ofrenda grande o familiar: de 2 mil 500 a más de 4 mil 500 pesos. Las instalaciones de mayor tamaño requieren más flores, veladoras, adornos, alimentos y bebidas. También pueden incluir caminos de pétalos y decoraciones para cubrir una pared o un espacio amplio.

Estos presupuestos son aproximaciones y no representan una lista de compra con cantidades y precios verificados producto por producto. El total puede cambiar si se elaboran los adornos en casa, se reutilizan materiales o se compran alimentos en porciones pequeñas.

¿Cómo ahorrar al preparar el altar?

Foto: Pexels

De acuerdo con la Profeco, antes de comprar, conviene comparar los precios en distintos centros comerciales y mercados locales de la zona. Asimismo, se debe revisar qué adornos se pueden reutilizar de años anteriores y elaborar en casa algunos elementos, como el papel picado o las decoraciones de cartón. También ayuda comparar los precios de las flores y adquirir solo la cantidad necesaria.

Una ofrenda básica puede comenzar con una fotografía, agua, sal, una veladora, flores de cempasúchil, papel picado y algún alimento significativo para recordar al ser querido.

La intención del altar es mantener viva la memoria de quienes fallecieron. Por ello, su valor no depende del dinero invertido, sino del significado que tiene para cada familia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.