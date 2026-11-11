De los 10 autos más vendidos en México, solo uno es 100% seguro

¿Vas a comprar auto? Antes de firmar, pregunta qué equipo de seguridad trae la versión que te cotizaron. El Poder del Consumidor revisó los 10 modelos de vehículos más vendidos en México entre enero y septiembre. Encontró que solo el Kia K3 cumplió todos los criterios, en la versión equipada con frenado autónomo de emergencia.

“Si el conductor no hace ninguna acción al respecto y el vehículo reconoce que la colisión es inminente si no se frena, lo que hace el frenado autónomo de emergencia es que, independientemente del conductor, va a frenar” Stephan Brodziak / coord. campaña de Seguridad Vehicular, El Poder del Consumidor

En México sí se fabrican autos con mayores estándares de seguridad, pero se destinan a la exportación. La sociedad civil pide que esa misma protección se ofrezca a quienes compran aquí.

“Estas marcas, estas armadoras, pues sí cumplen y sí ofrecen vehículos de mayor calidad para la exportación. Es decir, tienen la capacidad técnica (ligar con) para construir y armar vehículos que cumplen con normativas en otros países” Areli Carreón / Coalición Movilidad Segura

Asimismo, la organización pidió a las autoridades actualizar las leyes de movilidad para exigir el frenado autónomo de emergencia y un estándar de protección a peatones.

“Tenemos todos un derecho a conocer qué es lo que estamos comprando (ligar con) y que esta información sea clara y sea accesible. No se vale esconder todo en la letra chiquita de una ficha técnica de 40 páginas” Jimena David / gerente de Seguridad Vial, WRI México

Si estás comparando opciones, consulta el equipamiento y las calificaciones disponibles en el sitio “Qué tan seguro es tu auto”.

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