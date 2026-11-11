Pese a recorte presupuestal, elección 2027 está garantizada: INE

Las elecciones de 2027 están aseguradas a pesar del recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos, afirmaron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El proceso electoral tiene las garantías de que se va a llevar a cabo en julio de 2027” Blanca Cruz / consejera presidenta provisional INE

En conferencia de prensa, afirmaron que el impacto presupuestal no afectará las más de 170 mil casillas que deben instalarse en todo el país.

“Entiendo que la pregunta viene en el sentido del Poder Judicial, en donde se tuvo que reducir el número de casillas; no es esta la ocasión” Blanca Cruz / consejera presidenta provisional INE

Asimismo, recordaron que el presupuesto solicitado ya contempla que nadie gane más que la Presidencia de la República e incluye otros ahorros.

“Cuando se construyó el presupuesto, se considera ya el nuevo tope salarial; también, si ustedes revisan, ya no incluye el presupuesto ni el fondo de retiro ni para los gastos de seguros médicos mayores que estaban vigentes” Norma de la Cruz / consejera electoral INE

Afirmaron que tienen claras las prioridades del presupuesto.

“La prioridad son las y los trabajadores del Instituto, como dijimos ayer, y de la mano es la organización del proceso electoral que ya está en marcha y que es nuestra obligación constitucional” Carla Humphrey / consejera electoral INE

Además, reiteraron que buscarán incrementar el sueldo a los empleados de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) a partir de la base del 6 %, pero advirtieron que el INE no cuenta con recursos para que este aumento sea de dos salarios mínimos.

Por lo que, una vez que inicie 2027, tendrán que solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda.

“No está en nuestra competencia hacer ese compromiso porque el recurso del que disponemos no es suficiente. ¿Qué nos dijeron? En petición muy específica, si no está en sus manos, por lo menos solicítenlo” Blanca Cruz / consejera presidenta provisional INE

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