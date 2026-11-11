Niña Pastori, preocupada por huelga general en España; fue reconocida durante Latin Grammy

Foto: David Rubí

Se realizó en Las Vegas, Nevada, Leading Ladies, uno de los reconocimientos más importantes de la semana del Latin Grammy, que cumple una década mostrando a las mujeres que forman parte de la industria musical en distintos espacios no solo como rostro de proyecto. Una de ellas fue Niña Pastori, que este año celebra el reconocimiento por una amplia trayectoria dentro del flamenco y su experimentación reciente en géneros tropicales que le mereció otra nominación de la Academia Latina de la Grabación.

Niña Pastori, además de ser reconocida como una leading lady, será presentadora de la ceremonia y compite en una categoría totalmente ajena a su proyecto, pues con su más reciente disco se acercó a la música de Fania y lanzó un disco en el que rinde homenaje a los emblemáticos de la música tropical.

En entrevista con UnoTV.com, la cantante habló además de temas de relevancia social, como su preocupación por la reciente crisis política y social en España que desencadenó el derecho a la vivienda. Sobre la huelga general convocada para este 11 de noviembre, dijo que está preocupada, pero no tiene mucha información porque se encuentra de promoción en este continente, aunque ansía que todo transcurra en paz.

A su paso por la alfombra roja del evento, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, reconoció que existe mucha disparidad en la industria musical entre hombres y mujeres, pero apostó a construir más espacios como Leading Ladies, para abrir las puertas a todas las mujeres y que sean bienvenidas a formar parte de la música y cumplan sus sueños. Destacó también que esta iniciativa cumple una década de trabajar en favor de reducir y erradicar la brecha de género en la música latina.

¿De qué se trata Leading Ladies?

Es un reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación que honra a mujeres líderes, creativas y profesionales en la industria de la música y el entretenimiento, desde artistas que encabezan el proyecto hasta ingenieras que dan vida a los proyectos desde otro ángulo.

¿Qué otras mujeres fueron reconocidas?

María Fernández, directora de operaciones de Sony Music Entertainment Latin Iberia. La venezolana es reconocida como una de las ejecutivas más influyentes de la industria musical. Además, dedica parte de su tiempo a orientar a jóvenes profesionales, especialmente mujeres, en el desarrollo de sus carreras dentro de dicha industria.

Sandra Jiménez, directora regional y responsable de música para Latinoamérica y U.S. Latin en YouTube. Jiménez ha ayudado a impulsar artistas como Karol G, Xavi, Daddy Yankee, J Balvin, Anitta y Bad Bunny.

Salomé Limón, productora, compositora, ingeniera de sonido y cinco veces ganadora del Latin Grammy, la fundadora y presidenta de PIAudio (Asociación Iberoamericana de Productoras e Ingenieras de Audio), un organismo centrado en promover y visibilizar el rol de la mujer en la producción e ingeniería de audio.

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