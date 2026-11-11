¿Por qué Morena pidió culpar a Lorenzo Córdova por caso Taddei?

Según el diario El Universal, el 5 de noviembre los 254 diputados de Morena recibieron una orden… no era legislar ni revisar contratos… era publicar que el escándalo de Guadalupe Taddei es herencia de Lorenzo Córdova.

El guion lo repartieron Arturo Ávila y Sergio Gutiérrez Luna, el mismo que presume la iniciativa que dio a Taddei poder para nombrar directivos sin consenso… la meta: 9 millones de vistas.

La consigna: culpar a Córdova de haber encabezado una “mafia electoral”… y ligar a Taddei con él porque la nombró en Sonora en 2014… Morena, que la llevó al INE, no la defiende… la manda al basurero del pasado.

Pero los informantes de la Auditoría entregaron pruebas de la presidencia de Taddei: regalos, fiestas y viajes… no es una sentencia… pero los indicios apuntan al presente, no al pasado.

Un congreso que organiza publicaciones en lugar de pedir cuentas cambia la fiscalización por la propaganda y busca cambiar el foco de atención… ninguna consigna sustituye una investigación… ningún millón de vistas exonera a nadie.

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