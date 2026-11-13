La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de noviembre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 13 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 13 de noviembre de 2026

INDEP ha recaudado por subasta 407 MDP, así lo menciona la Titular Mónica Fernández Balboa, secretaria del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado El mes de septiembre alcanzó una demarra económica por 1, 900 MDD; somos el sexto país más visitado del mundo “El Tren Maya transportó a más de 70 mil extranjeros”. – Josefina Rodríguez Josefina Rodríguez, Secretaria de Turismo Habla del flujo turístico de enero a septiembre de 2026 Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

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