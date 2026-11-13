Episcopado Mexicano llama a aspirantes de elecciones 2027 a servir al pueblo

Obispos alertan de violencia en México. Foto: Agustín Velasco

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a los aspirantes a algún cargo de elección popular que participarán en el proceso electoral 2027 a servir al pueblo, pues el país atraviesa por un contexto de violencia y polarización política.

“Vivimos escenarios sociales y políticos muy complicados, causados por la violencia, la división y la presencia del crimen organizado. Corrupción generalizada, pugnas políticas que polarizan, confunden y generan división en la sociedad, y leyes que quieren silenciar las voces disidentes y críticas”, señaló Héctor Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y vicepresidente de la CEM.

Ante este panorama, agregó: “Pedimos paz, pedimos justicia para todos, pedimos el respeto a la dignidad humana, pedimos que los políticos miren al pueblo y sirvan al pueblo”.

Episcopado advierte que obispos y sacerdotes también están expuestos a la violencia

Al concluir su 121 reunión plenaria en Casa Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los integrantes de la CEM advirtieron que, en el contexto de violencia, los propios ministros de culto también están expuestos.

Se refirieron a las amenazas contra el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, y a la desaparición del sacerdote de Culiacán, Sinaloa, Clemente Morales Topete.

“Estamos expuestos los obispos, los sacerdotes, como cualquier persona, cualquier ciudadano mexicano, estamos expuestos a este tipo de ataques”, dijo Gerardo Díaz Vázquez, obispo de Colima.

CEM acompañará a víctimas de violencia y familias de desaparecidos

La Conferencia del Episcopado Mexicano se pronunció por seguir acompañando a las víctimas de la violencia y a quienes defienden los derechos humanos.

“Queremos caminar junto con las víctimas de la violencia y de la injusticia, con las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y con quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos y las causas sociales”, aseguró Juan Carlos Guzmán, obispo de Tacámbaro.

Episcopado no acompañará a delegación del EZLN en CDMX

Sin embargo, la CEM no acompañará a la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que visitará la Ciudad de México en diciembre próximo.

“No, no tenemos ninguna cita con ellos ni una agenda para acompañarlos. Ellos vienen con sus motivos y respetamos la libre manifestación de ideas en el país de quien lo quiera hacer”, explicó Héctor Pérez Villarreal, vicepresidente de la CEM.

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